İbrahim Tatlıses Çıldırdı! Yumruğu Masaya Vurduğu Gibi Resti Çekti! Hayranları Korkudan İzleyemedi! Cevabı Çok Ağır Oldu! “Ben Bitti Demeden…”
Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un sunuculuğunu yapan başarılı isim İbrahim Tatlıses, adeta çıldırdı! Hakkında çıkan haberler karşısında deliye dönen İmparator Tatlıses, masayı yumruklayarak; restini duyurdu! Öyle bir haber çıkarılmıştı ki cevabı çok ağır oldu. “Ben bitti demeden bitmez” sözleriyle cümlelerine başlayan İbrahim Tatlıses, milyonları şok etti!
Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte İbrahim Tatlıses kısa bir ara verdiğini duyurmuştu. İbrahim Tatlıses’in 9 yıl sonradan ekranlara gelmesi Tatlıses sevenlerini sevinçten havaya uçururken; Tatlıses ise yaşadıklarının ardından; “Ben buradayım” mesajını vermişti.
Kısa bir süre önce ünlü türkücü hakkında; “İbrahim Tatlıses kalp krizinden dolayı vefat etti”, “İbrahim Tatlıses öldü” haberleri çıkmıştı. Bu haberler kısa sürede gündemi bomba gibi sarsarken, Tatlıses’in bu haberler karşısında sessiz kalması ise sevenlerini endişelendirmişti. Tatlıses geç bile olsa bu iddialara sonunda bir yanıt verdi fakat yanıtı çok sert oldu! Peki, İmparator Tatlıses hakkında çıkan haberlere neler dedi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.