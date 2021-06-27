- 27 Haz 2021 - 16:49 G: 27 Haz 2021 - 17:11

İbrahim Tatlıses Çıldırdı! Yumruğu Masaya Vurduğu Gibi Resti Çekti! Hayranları Korkudan İzleyemedi! Cevabı Çok Ağır Oldu! “Ben Bitti Demeden…”

Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un sunuculuğunu yapan başarılı isim İbrahim Tatlıses, adeta çıldırdı! Hakkında çıkan haberler karşısında deliye dönen İmparator Tatlıses, masayı yumruklayarak; restini duyurdu! Öyle bir haber çıkarılmıştı ki cevabı çok ağır oldu. “Ben bitti demeden bitmez” sözleriyle cümlelerine başlayan İbrahim Tatlıses, milyonları şok etti!

Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte İbrahim Tatlıses kısa bir ara verdiğini duyurmuştu. İbrahim Tatlıses’in 9 yıl sonradan ekranlara gelmesi Tatlıses sevenlerini sevinçten havaya uçururken; Tatlıses ise yaşadıklarının ardından; “Ben buradayım” mesajını vermişti.

Kısa bir süre önce ünlü türkücü hakkında; “İbrahim Tatlıses kalp krizinden dolayı vefat etti”, “İbrahim Tatlıses öldü” haberleri çıkmıştı. Bu haberler kısa sürede gündemi bomba gibi sarsarken, Tatlıses’in bu haberler karşısında sessiz kalması ise sevenlerini endişelendirmişti. Tatlıses geç bile olsa bu iddialara sonunda bir yanıt verdi fakat yanıtı çok sert oldu! Peki, İmparator Tatlıses hakkında çıkan haberlere neler dedi?

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27 Haz 2021 - 16:49 Ankara- Yaşam

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