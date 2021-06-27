İbrahim Tatlıses Çıldırdı! Yumruğu Masaya Vurduğu Gibi Resti Çekti! Hayranları Korkudan İzleyemedi! Cevabı Çok Ağır Oldu! “Ben Bitti Demeden…”

Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte İbrahim Tatlıses kısa bir ara verdiğini duyurmuştu. İbrahim Tatlıses’in 9 yıl sonradan ekranlara gelmesi Tatlıses sevenlerini sevinçten havaya uçururken; Tatlıses ise yaşadıklarının ardından; “Ben buradayım” mesajını vermişti.

Kısa bir süre önce ünlü türkücü hakkında; “İbrahim Tatlıses kalp krizinden dolayı vefat etti”, “İbrahim Tatlıses öldü” haberleri çıkmıştı. Bu haberler kısa sürede gündemi bomba gibi sarsarken, Tatlıses’in bu haberler karşısında sessiz kalması ise sevenlerini endişelendirmişti. Tatlıses geç bile olsa bu iddialara sonunda bir yanıt verdi fakat yanıtı çok sert oldu! Peki, İmparator Tatlıses hakkında çıkan haberlere neler dedi?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

