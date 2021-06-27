- 27 Haz 2021 - 20:53 G: 27 Haz 2021 - 21:32

İbo Show’un Konuğu Stüdyoyu Yıktı Geçti! Tatlıses’in Bile Ağzı Açık Kaldı! Hakkında Ortaya Çıkan Gerçekler Tir Tir Titretti! Meğer Ankaralı Turgut…

Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show, dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle birlikte ekranlara vedasını duyurmuştu. Sevilerek izlenen programa konuk olarak katılan Ankaralı Turgut, Tatlıses’in bile ağzını açık bırakmıştı. Hakkında çıkan o gerçekler tir tir titreten Ankaralı Turgut, milyonları kahkahalara bozdu.

İbo Show’un sezon finali konuklarından biri olan Ankaralı Turgut,  finale adını yazdıran isimlerden birisi oldu. Dikkatleri üzerine çeken Ankaralı Turgut, hem şarkılarıyla hem de birbirinden özel açıklamalarıyla sevenlerinin yüzünü güldürmüştü. Peki, İbo Show’un değerli konuklarından biri olan Ankaralı Turgut aslında kim?

Binlerce programa konuk olmuş ve adını tüm Türkiye’ye duyurmuş olan Ankaralı Turgut, akıllara ilk olarak birbirinden eğlenceli şarkılarıyla gelse bile Ankaralı Turgut’un birbirinden efsane olayları var! Öyle ki, zamanında Tarkan’a bile gönderme yapmış!

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27 Haz 2021 - 20:53 Ankara- Yaşam

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İbo Show’un Konuğu Stüdyoyu Yıktı Geçti! Tatlıses’in Bile Ağzı Açık Kaldı! Hakkında Ortaya Çıkan Gerçekler Tir Tir Titretti! Meğer Ankaralı Turgut… mask
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