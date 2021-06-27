İbo Show’un Konuğu Stüdyoyu Yıktı Geçti! Tatlıses’in Bile Ağzı Açık Kaldı! Hakkında Ortaya Çıkan Gerçekler Tir Tir Titretti! Meğer Ankaralı Turgut…

İbo Show’un sezon finali konuklarından biri olan Ankaralı Turgut, finale adını yazdıran isimlerden birisi oldu. Dikkatleri üzerine çeken Ankaralı Turgut, hem şarkılarıyla hem de birbirinden özel açıklamalarıyla sevenlerinin yüzünü güldürmüştü. Peki, İbo Show’un değerli konuklarından biri olan Ankaralı Turgut aslında kim?

Binlerce programa konuk olmuş ve adını tüm Türkiye’ye duyurmuş olan Ankaralı Turgut, akıllara ilk olarak birbirinden eğlenceli şarkılarıyla gelse bile Ankaralı Turgut’un birbirinden efsane olayları var! Öyle ki, zamanında Tarkan’a bile gönderme yapmış!



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