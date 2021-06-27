İbo Show’un Konuğu Stüdyoyu Yıktı Geçti! Tatlıses’in Bile Ağzı Açık Kaldı! Hakkında Ortaya Çıkan Gerçekler Tir Tir Titretti! Meğer Ankaralı Turgut…
Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show, dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle birlikte ekranlara vedasını duyurmuştu. Sevilerek izlenen programa konuk olarak katılan Ankaralı Turgut, Tatlıses’in bile ağzını açık bırakmıştı. Hakkında çıkan o gerçekler tir tir titreten Ankaralı Turgut, milyonları kahkahalara bozdu.
İbo Show’un sezon finali konuklarından biri olan Ankaralı Turgut, finale adını yazdıran isimlerden birisi oldu. Dikkatleri üzerine çeken Ankaralı Turgut, hem şarkılarıyla hem de birbirinden özel açıklamalarıyla sevenlerinin yüzünü güldürmüştü. Peki, İbo Show’un değerli konuklarından biri olan Ankaralı Turgut aslında kim?
Binlerce programa konuk olmuş ve adını tüm Türkiye’ye duyurmuş olan Ankaralı Turgut, akıllara ilk olarak birbirinden eğlenceli şarkılarıyla gelse bile Ankaralı Turgut’un birbirinden efsane olayları var! Öyle ki, zamanında Tarkan’a bile gönderme yapmış!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.