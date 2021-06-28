28 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? (Genel Yazı)

Ankara 28 Haziran 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın enerji sağlayıcılığını üstlenen EDAŞ, elektrik hatlarında belirli periyotlar ile gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Çalışmaları esnasında iş ve işçi sağlığı nedeniyle elektrikleri kesen EDAŞ, Ankaralıların bir müddet karanlıkta kalmasına neden oluyor. Öte yandan Ankaralılar, elektrik kesintileri ile ilgili detayları merak ediyor. Ankaralıların merakla aradığı cevaplar ise EDAŞ’tan geliyor.

28 Haziran Ankara’da Hangi Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var?



Ankaralılara yaşattığı elektrik kesintisi öncesinde bilgi veren EDAŞ, duyurular için üç farklı iletişim kanalı kullanıyor. Elektrik kesintilerini başkentlilerle resmi web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla paylaşan EDAŞ, elektrik kesintisinden etkilenecek olan bölge halkına da kısa mesaj atıyor. Ayrıca, EDAŞ resmi web sitesi içerisinde elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgenin ilçe ilçe sorgulanabileceği bir ekran da bulunduruyor.



EDAŞ’ın resmi web sitesine göre; 28 Haziran 2021 Pazartesi günü Ankara’nın 16 ilçesinde elektrik kesintisinin yaşanması bekleniyor. Pazartesi günü Ankara’da gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin belirli bölgelerinin etkileneceği biliniyor. Elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe ve sokakların tam listesi ise EDAŞ’ın resmi web sitesi içerisindeki sorgulama ekranında yer alıyor.



