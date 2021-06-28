- 28 Haz 2021 - 08:21 G: 28 Haz 2021 - 08:46

28 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? (Genel Yazı)

Başkent Ankaralılar, elektrik hatlarında gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşamaya devam ediyor. Elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden Ankaralılara cevap ise EDAŞ’tan geliyor. 28 Haziran Ankara’da hangi bölgelerde elektrik kesintisi var? 28 Haziran Ankara elektrikler ne zaman gelecek? İşte, ayrıntılar...

Ankara 28 Haziran 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın enerji sağlayıcılığını üstlenen EDAŞ, elektrik hatlarında belirli periyotlar ile gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Çalışmaları esnasında iş ve işçi sağlığı nedeniyle elektrikleri kesen EDAŞ, Ankaralıların bir müddet karanlıkta kalmasına neden oluyor. Öte yandan Ankaralılar, elektrik kesintileri ile ilgili detayları merak ediyor. Ankaralıların merakla aradığı cevaplar ise EDAŞ’tan geliyor.

28 Haziran Ankara’da Hangi Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var?

Ankaralılara yaşattığı elektrik kesintisi öncesinde bilgi veren EDAŞ, duyurular için üç farklı iletişim kanalı kullanıyor. Elektrik kesintilerini başkentlilerle resmi web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla paylaşan EDAŞ, elektrik kesintisinden etkilenecek olan bölge halkına da kısa mesaj atıyor. Ayrıca, EDAŞ resmi web sitesi içerisinde elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgenin ilçe ilçe sorgulanabileceği bir ekran da bulunduruyor.

EDAŞ’ın resmi web sitesine göre; 28 Haziran 2021 Pazartesi günü Ankara’nın 16 ilçesinde elektrik kesintisinin yaşanması bekleniyor. Pazartesi günü Ankara’da gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin belirli bölgelerinin etkileneceği biliniyor. Elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe ve sokakların tam listesi ise EDAŞ’ın resmi web sitesi içerisindeki sorgulama ekranında yer alıyor.

28 Haz 2021 - 08:21 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Kahvehanelerde 1 Temmuz Oyun Yasağı Kalkıyor Mu? 2021 Ankara Kıraathanelerde Oyun Serbest Mi? mask
Ankara Kahvehanelerde 1 Temmuz Oyun Yasağı Kalkıyor Mu? 2021 Ankara Kıraathanelerde Oyun Serbest Mi?
1 Temmuz Ankara Gece Kulüpleri Açık Mı? 2021 Ankara Gece Kulüpleri Ne Zaman Açılacak? mask
1 Temmuz Ankara Gece Kulüpleri Açık Mı? 2021 Ankara Gece Kulüpleri Ne Zaman Açılacak?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Sincan'dan Haber Var! Açık Ceza Evi En Çevreci Kamu Kurumu Seçildi! mask
Sincan'dan Haber Var! Açık Ceza Evi En Çevreci Kamu Kurumu Seçildi!
Ankara Keçiörengücü Transferleri Hızlandırdı! Azerbaycan'dan Taze Kan! mask
Ankara Keçiörengücü Transferleri Hızlandırdı! Azerbaycan'dan Taze Kan!
MKE Ankaragücü Yönetimi Tanışma Toplantısını Yaptı! Taze Başkan Hakan Bilgin'in Hedefi Süper Lig! mask
MKE Ankaragücü Yönetimi Tanışma Toplantısını Yaptı! Taze Başkan Hakan Bilgin'in Hedefi Süper Lig!
Ankara İle İstanbul Arası Kaç Km, Kaç Saat? Ankara İstanbul Ne Kadar Benzin Yakar mask
Ankara İle İstanbul Arası Kaç Km, Kaç Saat? Ankara İstanbul Ne Kadar Benzin Yakar
Ankara'da Satışa Sunulan Toki Evleri 2021! Ankara Toki Kura Çekilişi Ne Zaman 2021? Ankarada Toki Evleri Hangi Semtlerde Var? mask
Ankara'da Satışa Sunulan Toki Evleri 2021! Ankara Toki Kura Çekilişi Ne Zaman 2021? Ankarada Toki Evleri Hangi Semtlerde Var?
Ankara Kadın Sığınma Evleri Nerede? Kadın Sığınma Evlerine Başvuru Ve Kabul Şartları Nelerdir? mask
Ankara Kadın Sığınma Evleri Nerede? Kadın Sığınma Evlerine Başvuru Ve Kabul Şartları Nelerdir?
Ankara'da Gün Batımı Nerede İzlenir? İşte Ankara'nın Manzaralı Mekanları mask
Ankara'da Gün Batımı Nerede İzlenir? İşte Ankara'nın Manzaralı Mekanları
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Kahvehanelerde 1 Temmuz Oyun Yasağı Kalkıyor Mu? 2021 Ankara Kıraathanelerde Oyun Serbest Mi? mask
Ankara Kahvehanelerde 1 Temmuz Oyun Yasağı Kalkıyor Mu? 2021 Ankara Kıraathanelerde Oyun Serbest Mi?
1 Temmuz Ankara Gece Kulüpleri Açık Mı? 2021 Ankara Gece Kulüpleri Ne Zaman Açılacak? mask
1 Temmuz Ankara Gece Kulüpleri Açık Mı? 2021 Ankara Gece Kulüpleri Ne Zaman Açılacak?
Masterchef 2021 Hangi Günler Var! Masterchef 2021 Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Masterchef 2021 Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Masterchef 2021 Hangi Günler Var! Masterchef 2021 Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Masterchef 2021 Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor?
28 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? (Genel Yazı) mask
28 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? (Genel Yazı)
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Masterchef 2021 Para Ödülü Ne Kadar? Acun Ilıcalı'dan Açıklama...MasterChef Şampiyonu ne kadar para alacak? mask
Masterchef 2021 Para Ödülü Ne Kadar? Acun Ilıcalı'dan Açıklama...MasterChef Şampiyonu ne kadar para alacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status