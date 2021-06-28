Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Mini Şortuyla Hayranlarını Çıldırttı! Bir Milyon Kişi Ayağa Kalktı! Volkan Kriz Geçirecek, Asya’yı Her An Unutabilir! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini hayat veren Melis Sezen, mini şortuyla adeta hayranlarını çıldırttı. Bir milyon takipçisi bulunan Melis Sezen’in sevenleri bu görsel karşısında ise ayağa kalktı. Bunun yanında görseli görenler; “Volkan bu fotoğraftan sonra nasıl Asya diyebileceksin” yorumlarını arka arkaya attılar.
Kısa bir süre önce Sadakatsiz dizisi ekranlara ara vermişti. Eylül ayında yeniden sevenleriyle buluşacak olan dizisinin sezon finali ise yürekleri ağızlara getirmişti. Dikkatleri üzerine çeken gelişmeleri ardı arkası kesilmeden yaşayan Sadakatsiz dizisinin sezon finalinde ise Asya ve Derin bir uçurumdan araç içerisinden yuvarlanmıştı.
Volkan ise her ne kadar yetişmeye çalışsa bile ikisini de tutamamıştı. Asya ve Derin karakterinden bir ismin diziye veda edeceği konuşulurken; veda edece olan ismin Derin karakterine hayat veren Melis Sezen olduğu ise uzun bir süredir konuşuluyor fakat güzel oyuncu dizi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Kısa bir süre önce ise sosyal medya hesabından siyahlar içerisinde bir paylaşım yapan Melis Sezen, yürekleri hoplattı. İşte Melis Sezen’den gelen o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.