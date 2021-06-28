Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Mini Şortuyla Hayranlarını Çıldırttı! Bir Milyon Kişi Ayağa Kalktı! Volkan Kriz Geçirecek, Asya’yı Her An Unutabilir! Neler Oluyor?

Kısa bir süre önce Sadakatsiz dizisi ekranlara ara vermişti. Eylül ayında yeniden sevenleriyle buluşacak olan dizisinin sezon finali ise yürekleri ağızlara getirmişti. Dikkatleri üzerine çeken gelişmeleri ardı arkası kesilmeden yaşayan Sadakatsiz dizisinin sezon finalinde ise Asya ve Derin bir uçurumdan araç içerisinden yuvarlanmıştı.

Volkan ise her ne kadar yetişmeye çalışsa bile ikisini de tutamamıştı. Asya ve Derin karakterinden bir ismin diziye veda edeceği konuşulurken; veda edece olan ismin Derin karakterine hayat veren Melis Sezen olduğu ise uzun bir süredir konuşuluyor fakat güzel oyuncu dizi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Kısa bir süre önce ise sosyal medya hesabından siyahlar içerisinde bir paylaşım yapan Melis Sezen, yürekleri hoplattı. İşte Melis Sezen’den gelen o paylaşım!



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