Survivor İsmail İçleri Sızım Sızım Sızlattı! Survivor Ona Hiç Yaramadı! Sağlık Durumu Giderek Eksiye Düşüyor! Her An Hastanelik Olabilir!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada şampiyon olarak kupayı kaldıran İsmail, dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilerek takip edilen İsmail, yarışmadan sonra ise durumunun giderek kötüye gittiğini resmen açıkladı.

Kısa bir süre önce final yapan Survivor yarışmasında milyonlar şok içerisinde kalmıştı. Aleyna, Ayşe, Poyraz ve İsmail İstanbul’daki finale kalmayı hak etmişti. İstanbul final koltuğundan önce Aleyna sonra ise Ayşe kalkmıştı. Finale kalan iki isim ise Poyraz ve İsmail olmuştu. SMS sonuçlarına göre ise İsmail birinci olmuştu. Peki, şimdi İsmail’in son durumu ne?



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