Survivor İsmail İçleri Sızım Sızım Sızlattı! Survivor Ona Hiç Yaramadı! Sağlık Durumu Giderek Eksiye Düşüyor! Her An Hastanelik Olabilir!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında aktif bir şekilde rol alan İsmail, son haliyle içleri sızladı! Survivor ona hiç ama hiç yaramadı! Sağlık durumunun giderek eksiğe düştüğünü belirtti. Akıllarda her an hastanelik olacak olarak gözüken İsmail’in son durumu ise…
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada şampiyon olarak kupayı kaldıran İsmail, dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilerek takip edilen İsmail, yarışmadan sonra ise durumunun giderek kötüye gittiğini resmen açıkladı.
Kısa bir süre önce final yapan Survivor yarışmasında milyonlar şok içerisinde kalmıştı. Aleyna, Ayşe, Poyraz ve İsmail İstanbul’daki finale kalmayı hak etmişti. İstanbul final koltuğundan önce Aleyna sonra ise Ayşe kalkmıştı. Finale kalan iki isim ise Poyraz ve İsmail olmuştu. SMS sonuçlarına göre ise İsmail birinci olmuştu. Peki, şimdi İsmail’in son durumu ne?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.