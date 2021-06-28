- 28 Haz 2021 - 20:30 G: 28 Haz 2021 - 20:31

Survivor Bitti Ama Kavgaları Bitmedi! Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu Yine Birbirine Girdi! Barışmaları Sadece 1 Buçuk Gün Sürdü! Aileler Yine Devrede…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında büyük bir kıyamet çıktı! Survivor yarışmasında Ayşe ve Aleyna’nın kavgaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevilerek takip edilen yarışmanın finaliyle birlikte ikili birbirini sadece bir buçuk günlüğüne sosyal medya hesapları üzerinden takibe almıştı ama olanlar oldu. Aileler yeniden devrede…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline doğru, Acun Ilıcalı Ayşe ve Aleyna’nın ailelerinin birbiriyle sorun yaşadığını dile getirmişti. Acun Ilıcalı konu hakkında; “İkizin aileleriyle de sizlere görüşme fırsatı vereceğim. Lütfen bizi arayıp rahatsız etmesinler. Bizim peşimizi bıraksınlar” yorumunda bulunmuştu.

Aleyna ve Ayşe konunun ne olduğunu bilmezken; Aleyna’nın annesi ise özel çocuk Cansu hakkında Ayşe’nin anne ve babasının kötü sözlerde bulunduğunu ve SMS için yarışmaya getirildiğini dediklerini iddia etmişti. Acun Ilıcalı’nın bu hamlesinden hemen sonra iki isim aileleriyle görüşmüştü. Konsey sırasında ise Ayşe Aleyna’dan özür dilemişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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28 Haz 2021 - 20:30 Ankara- Yaşam

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