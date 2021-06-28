Survivor Bitti Ama Kavgaları Bitmedi! Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu Yine Birbirine Girdi! Barışmaları Sadece 1 Buçuk Gün Sürdü! Aileler Yine Devrede…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline doğru, Acun Ilıcalı Ayşe ve Aleyna’nın ailelerinin birbiriyle sorun yaşadığını dile getirmişti. Acun Ilıcalı konu hakkında; “İkizin aileleriyle de sizlere görüşme fırsatı vereceğim. Lütfen bizi arayıp rahatsız etmesinler. Bizim peşimizi bıraksınlar” yorumunda bulunmuştu.

Aleyna ve Ayşe konunun ne olduğunu bilmezken; Aleyna’nın annesi ise özel çocuk Cansu hakkında Ayşe’nin anne ve babasının kötü sözlerde bulunduğunu ve SMS için yarışmaya getirildiğini dediklerini iddia etmişti. Acun Ilıcalı’nın bu hamlesinden hemen sonra iki isim aileleriyle görüşmüştü. Konsey sırasında ise Ayşe Aleyna’dan özür dilemişti. Peki, şimdi neler oluyor?



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