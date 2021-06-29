Kalp Yarası Nerede Çekiliyor? Gökhan Alkan Ve Yağmur Tanrısevsin'li Kalp Yarası Konusu Nedir?

Yaz sezonuna henüz giriş yapmış olan Kalp Yarası dizisi, birinci bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Bu haftadan itibaren her pazartesi seyircisi ile ATV ekranları aracılığıyla buluşacak olan Kalp Yarası dizisi, sunduğu coğrafyanın güzelliği ile adeta sosyal medyayı ele geçirdi.

Kalp Yarası Nerede Çekiliyor?



Eşsiz bir coğrafya betimlemesi ile ATV ekranlarına gelen Kalp Yarası dizisi, nerede çekildiği sorusu ile sosyal medyayı salladı. Sezonun yeni fenomeni olması beklenen Kalp Yarası dizisinin Hatay’da çekildiği öğrenildi. Coğrafyanın en ince ayrıntısına kadar gösterildiği dizinin çekim setlerinin ise Hatay şehrinin farklı noktalarında yer aldığı ortaya çıktı.