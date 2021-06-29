- 29 Haz 2021 - 10:11 G: 29 Haz 2021 - 10:15

Kalp Yarası Nerede Çekiliyor? Gökhan Alkan Ve Yağmur Tanrısevsin'li Kalp Yarası Konusu Nedir?

Ele aldığı ihanet ve aşk hikayesinin dram dolu sahneleriyle ilk bölümünü ekrana getiren Kalp Yarası, seyircisinin yüreğine hitap etmeyi başardı. İlk bölümünün ardından çok konuşulmaya başlanan Kalp Yarası dizisi, özellikle çekim alanı ile ilgili televizyon severlerin meraklanmasını sağladı. Kalp Yarası nerede çekiliyor? Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'li Kalp Yarası konusu nedir? İşte, Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncuları…

Yaz sezonuna henüz giriş yapmış olan Kalp Yarası dizisi, birinci bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Bu haftadan itibaren her pazartesi seyircisi ile ATV ekranları aracılığıyla buluşacak olan Kalp Yarası dizisi, sunduğu coğrafyanın güzelliği ile adeta sosyal medyayı ele geçirdi.

Kalp Yarası Nerede Çekiliyor?

Eşsiz bir coğrafya betimlemesi ile ATV ekranlarına gelen Kalp Yarası dizisi, nerede çekildiği sorusu ile sosyal medyayı salladı. Sezonun yeni fenomeni olması beklenen Kalp Yarası dizisinin Hatay’da çekildiği öğrenildi. Coğrafyanın en ince ayrıntısına kadar gösterildiği dizinin çekim setlerinin ise Hatay şehrinin farklı noktalarında yer aldığı ortaya çıktı.

29 Haz 2021 - 10:11 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kalp Yarası Hangi Kanalda? Kalp Yarası Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta? mask
Kalp Yarası Hangi Kanalda? Kalp Yarası Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta?
Ada Masalı 3. Bölüm Full İzle! Ada Masalı 29 Haziran Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ada Masalı 3. Bölüm Full İzle! Ada Masalı 29 Haziran Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
MasterChef 2021 Full İzle! 29 Haziran 2021 MasterChef 4. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 29 Haziran 2021 MasterChef 4. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Şef Akademi Full İzle! 29 Haziran 2021 Şef Akademi 3. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Full İzle! 29 Haziran 2021 Şef Akademi 3. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Baht Oyunu 3. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 29 Haziran Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baht Oyunu 3. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 29 Haziran Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gelinim Mutfakta 29 Haziran 2021 Full İzle! Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 737. Bölüm Kim Birinci Oldu? Çeyrek Altını Kim Kazandı? mask
Gelinim Mutfakta 29 Haziran 2021 Full İzle! Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 737. Bölüm Kim Birinci Oldu? Çeyrek Altını Kim Kazandı?
Doya Doya Moda 29 Haziran Full İzle! 29 Haziran Doya Doya Moda 77. Bölüm Canlı İzle! TV8 Yayın Akışı! mask
Doya Doya Moda 29 Haziran Full İzle! 29 Haziran Doya Doya Moda 77. Bölüm Canlı İzle! TV8 Yayın Akışı!
Müge Anlı 29 Haziran 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Haziran 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 29 Haziran 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Haziran 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Yasak Elma Dizisine Skandal Transfer! Nesrin Cavadzade’yi Tarihe Gömecek! Baraj’ın Nehir’i Şahika’yı Aratacak! Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Yasak Elma Dizisine Skandal Transfer! Nesrin Cavadzade’yi Tarihe Gömecek! Baraj’ın Nehir’i Şahika’yı Aratacak! Gümbür Gümbür Geliyor!
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Mini Şortuyla Hayranlarını Çıldırttı! Bir Milyon Kişi Ayağa Kalktı! Volkan Kriz Geçirecek, Asya’yı Her An Unutabilir! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Mini Şortuyla Hayranlarını Çıldırttı! Bir Milyon Kişi Ayağa Kalktı! Volkan Kriz Geçirecek, Asya’yı Her An Unutabilir! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Aleyna Milyoner Oldu! Survivor'da Birinci Olamadı Ama Öyle Bir Teklif Geldi ki; Acun Gözleri Dolu Dolu Açıkladı! mask
Survivor Aleyna Milyoner Oldu! Survivor'da Birinci Olamadı Ama Öyle Bir Teklif Geldi ki; Acun Gözleri Dolu Dolu Açıkladı!
Kalp Yarası Hangi Kanalda? Kalp Yarası Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta? mask
Kalp Yarası Hangi Kanalda? Kalp Yarası Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta?
Migros Kurbanlık Fiyatları 2021! Migros Büyükbaş Küçükbaş Kurbanlık Fiyatlarını Açıkladı! mask
Migros Kurbanlık Fiyatları 2021! Migros Büyükbaş Küçükbaş Kurbanlık Fiyatlarını Açıkladı!
Kısa Boylu Kızlar Nasıl Giyinsin? İşte Kısa Boylu Kadınlar İçin Kıyafet 9 Kıyafet Önerisi mask
Kısa Boylu Kızlar Nasıl Giyinsin? İşte Kısa Boylu Kadınlar İçin Kıyafet 9 Kıyafet Önerisi
Hamileyken Nasıl Yatılır? Bebek Hangi Pozisyonda Mutlu Olur, Rahat Eder? mask
Hamileyken Nasıl Yatılır? Bebek Hangi Pozisyonda Mutlu Olur, Rahat Eder?
Antikor Testi Nasıl Yapılır? Antikor Testi Ankara'da Nerede Yapılır? Antikor Testi Fiyatı Ankara mask
Antikor Testi Nasıl Yapılır? Antikor Testi Ankara'da Nerede Yapılır? Antikor Testi Fiyatı Ankara

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status