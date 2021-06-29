Kalp Yarası Nerede Çekiliyor? Gökhan Alkan Ve Yağmur Tanrısevsin'li Kalp Yarası Konusu Nedir?
Ele aldığı ihanet ve aşk hikayesinin dram dolu sahneleriyle ilk bölümünü ekrana getiren Kalp Yarası, seyircisinin yüreğine hitap etmeyi başardı. İlk bölümünün ardından çok konuşulmaya başlanan Kalp Yarası dizisi, özellikle çekim alanı ile ilgili televizyon severlerin meraklanmasını sağladı. Kalp Yarası nerede çekiliyor? Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'li Kalp Yarası konusu nedir? İşte, Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncuları…
Yaz sezonuna henüz giriş yapmış olan Kalp Yarası dizisi, birinci bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Bu haftadan itibaren her pazartesi seyircisi ile ATV ekranları aracılığıyla buluşacak olan Kalp Yarası dizisi, sunduğu coğrafyanın güzelliği ile adeta sosyal medyayı ele geçirdi.
Kalp Yarası Nerede Çekiliyor?
Eşsiz bir coğrafya betimlemesi ile ATV ekranlarına gelen Kalp Yarası dizisi, nerede çekildiği sorusu ile sosyal medyayı salladı. Sezonun yeni fenomeni olması beklenen Kalp Yarası dizisinin Hatay’da çekildiği öğrenildi. Coğrafyanın en ince ayrıntısına kadar gösterildiği dizinin çekim setlerinin ise Hatay şehrinin farklı noktalarında yer aldığı ortaya çıktı.
29 Haz 2021 - 10:11 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.