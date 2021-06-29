- 29 Haz 2021 - 10:18 G: 29 Haz 2021 - 10:27

A101 Bu Hafta Resmen Çıldırdı! Devasa İndirimler Yaptı... 2 Gün Sonra Tüm A101 Marketlerde! 1 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu

A101 Bu hafta resmen çıldırdı! Devasa indirimler altına imza attı. Enflasyona karşı dik duruşuyla dikkatleri üzerine çeken ve indirimleriyle birlikte halkın sevgisini kazanmayı başaran A101, 1 Temmuz 2021 aktüel kataloğunu yayınladı. Peki, A101 Market'te 1 Temmuz'da hangi ürünleri göreceğiz? Söz konusu ürünlerin fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar ve o indirimler...

Türkiye'de oldukça uygun fiyatlı ürün satışı yaparak en çok satış yapan marketler arasında yerini alan ve şube sayısıyla her gün kendi rekorunu kıran A101 Market; yayınladığı 1 Temmuz aktüel kataloğuyla birlikte takdir topladı. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yani Perşembe günüyle birlikte satışa çıkacak olan ürünler; enflasyona karşı kendini gösteren oldukça uygun fiyatlı ürünler olarak kendini gösteriyor.

A101 1 Temmuz Aktüel ürünler için diğer sayfaya geçiniz>>

29 Haz 2021 - 10:18 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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BİM Market’in Bu Kataloğunda 25 Lira Üzeri Bir Şey Yok! Hem Dolabınızı Hem de Evinizi Dolduracaksınız! Milyonlar Bu İndirimi Bekliyordu, Tek Şart…
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A101 ve BİM’e Kabus Gibi Haber! 10 Milyon Ürün Sadece 15 Lira! O Market Darbesini İndirdi, Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Son 3 Gün… mask
A101 ve BİM’e Kabus Gibi Haber! 10 Milyon Ürün Sadece 15 Lira! O Market Darbesini İndirdi, Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Son 3 Gün…
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A101'den Çok Güzel İndirim Haberi! Hem Eve, Hem Mutfağa, Hem Dolaba Birçok Ürün Alabilirsiniz!
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BİM Aktüel Devri Kapandı! Trendyol Mutfağa ve Gıdaya Girdi... Herkese 25 TL İndirim Veriyor, 5 Litre Yağ 55 TL ve Çok Daha Fazlası...
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