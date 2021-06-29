A101 Bu Hafta Resmen Çıldırdı! Devasa İndirimler Yaptı... 2 Gün Sonra Tüm A101 Marketlerde! 1 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu
A101 Bu hafta resmen çıldırdı! Devasa indirimler altına imza attı. Enflasyona karşı dik duruşuyla dikkatleri üzerine çeken ve indirimleriyle birlikte halkın sevgisini kazanmayı başaran A101, 1 Temmuz 2021 aktüel kataloğunu yayınladı. Peki, A101 Market'te 1 Temmuz'da hangi ürünleri göreceğiz? Söz konusu ürünlerin fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar ve o indirimler...
Türkiye'de oldukça uygun fiyatlı ürün satışı yaparak en çok satış yapan marketler arasında yerini alan ve şube sayısıyla her gün kendi rekorunu kıran A101 Market; yayınladığı 1 Temmuz aktüel kataloğuyla birlikte takdir topladı. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yani Perşembe günüyle birlikte satışa çıkacak olan ürünler; enflasyona karşı kendini gösteren oldukça uygun fiyatlı ürünler olarak kendini gösteriyor.
A101 1 Temmuz Aktüel ürünler için diğer sayfaya geçiniz>>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.