A101 Bu Hafta Resmen Çıldırdı! Devasa İndirimler Yaptı... 2 Gün Sonra Tüm A101 Marketlerde! 1 Temmuz A101 Aktüel Kataloğu

Türkiye'de oldukça uygun fiyatlı ürün satışı yaparak en çok satış yapan marketler arasında yerini alan ve şube sayısıyla her gün kendi rekorunu kıran A101 Market; yayınladığı 1 Temmuz aktüel kataloğuyla birlikte takdir topladı. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yani Perşembe günüyle birlikte satışa çıkacak olan ürünler; enflasyona karşı kendini gösteren oldukça uygun fiyatlı ürünler olarak kendini gösteriyor.

A101 1 Temmuz Aktüel ürünler için diğer sayfaya geçiniz>>