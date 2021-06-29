Şeyma Subaşı'dan Flaş Açıklama! Herkes Sahtekar Sanıyordu, Meğer Asıl Gerçek... Perde Arkası Sırlar Bir Bir Belli Oldu!
Sosyal medyanın yıldız isimleri arasında yer alan Şeyma Subaşı, birkaç gün önce evlilik hazırlıklarında olduğu Mohammed Alsaloussi ile ayrılık kararı alarak gündeme bomba gibi düşmüş ve tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı. Ayrılığın asıl sebebi ve perde arkasındaki gerçekler ortaya çıktı! İşte tüm detaylarıyla Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı...
Birkaç gün önce hamileliğine dair büyük bir itiraf altına imza atarak magazin gündemini sallayan Şeyma Subaşı, Mısırlı Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Dolu dizgin bir şekilde devam etmekte olan aşk yolculuğunu evlilikle taçlandırması beklenen hatta evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın düğününü erteleyen sebebin hamileliği olduğu düşünülüyordu.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.