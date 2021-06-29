- 29 Haz 2021 - 10:27 G: 29 Haz 2021 - 10:39

Şeyma Subaşı'dan Flaş Açıklama! Herkes Sahtekar Sanıyordu, Meğer Asıl Gerçek... Perde Arkası Sırlar Bir Bir Belli Oldu!

Sosyal medyanın yıldız isimleri arasında yer alan Şeyma Subaşı, birkaç gün önce evlilik hazırlıklarında olduğu Mohammed Alsaloussi ile ayrılık kararı alarak gündeme bomba gibi düşmüş ve tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı. Ayrılığın asıl sebebi ve perde arkasındaki gerçekler ortaya çıktı! İşte tüm detaylarıyla Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı...

Birkaç gün önce hamileliğine dair büyük bir itiraf altına imza atarak magazin gündemini sallayan Şeyma Subaşı, Mısırlı Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Dolu dizgin bir şekilde devam etmekte olan aşk yolculuğunu evlilikle taçlandırması beklenen hatta evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın düğününü erteleyen sebebin hamileliği olduğu düşünülüyordu.

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29 Haz 2021 - 10:27 Ankara- Yaşam

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