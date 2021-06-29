- 29 Haz 2021 - 15:28

Masterchef Yarışmacısı Mehmet Şefin Kızıyla "Aşk Yaşıyor!" Mehmet Şef Deliye Dönecek, Her Şey Belgelendi! Meğer İki İsim…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması kısa bir süre önce yayın hayatına başlamıştı. Masterchef’in başladığı ilk günden beri jüri koltuğunda oturan Mehmet şef ise hem tavırlarıyla hem de duruşuyla gerek yarışmacıları gerekse izleyicilerin içlerini titretiyordu. Sert mizacından dolayı çok siniri gözüken Mehmet şefin kızıyla Masterchef yarışmacılarından bir ismin aşk yaşadığı iddia edildi.

Kızını canından çok seven Mehmet Şefin ise çıkan iddialar karşısında deliye döneceği düşünüldü. Aşkları belgelenen ikilinin hayranları ise büyük bir şok yaşadıklarını dile getirdiler. Gündeme bomba gibi düşen bu olayın ardından ise iki ismin evlenip evlenmeyeceği merak konusu halinde geldi.

Masterchef yarışmasında tam 4 sezondur yer alan Mehmet Yalçınkaya birçok izleyicinin ve yarışmacının korktuğu isimlerden birisi. Dikkatleri üzerine çeken Mehmet Şef, her an her şeye kızabiliyor ve sert çıkabiliyor! Mehmet Şefin kızı Sude Yalçınkaya’nın o isimle anılması ise Mehmet Şef’in tepkisini merak ettiriyor! İşte iki isim…

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29 Haz 2021 - 15:28 Ankara- Magazin

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