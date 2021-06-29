Survivor’da İsmail Şampiyon Oldu ama Ünlü Olan Aleyna Oldu! Teklif Üzerine Teklif Yağıyor! Şimdide O İsim Devreye Girdi! Aleyna Zenginliğin Şifresini Buldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada son 4’de kalmayı başarmış olan Aleyna, hem güzelliğiyle hem de sesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ailevi sorunlarına karşılık oldukça güçlü duran Aleyna Kalaycıoğlu milyonların kalbine işlemişti. Sevmeyeni yok denecek kadar az olan Aleyna, hayatının teklifini resmen aldı.

Survivor yarışması boyunca performansıyla ağızları açık bırakan Aleyna, Survivor yarışmasına önce gönüllüler takımında başlamış daha sonra ise Ünlüler takımında kişi sayısının azalmasından dolayı Kırmızı takıma geçmişti. Kırmızı takımda kendisini gösteren Aleyna Kalaycıoğlu; her hareketiyle olay oluyordu ki, bir olay yaratacak hamle kısa bir süre önce geldi.



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