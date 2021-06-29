- 29 Haz 2021 - 19:29

Survivor’da İsmail Şampiyon Oldu ama Ünlü Olan Aleyna Oldu! Teklif Üzerine Teklif Yağıyor! Şimdide O İsim Devreye Girdi! Aleyna Zenginliğin Şifresini Buldu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail şampiyon oldu ama Aleyna ünlü olan isimlerden birisi oldu. Survivor yarışmasında sesiyle büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu kısa bir süre önce İskender Paydaş tarafından albüm teklifi almıştı. Acun Ilıcalı’dan teklifler yağdığını duyan Aleyna çok mutlu olduğunu dile getirmişti. Adeta zenginliğim şifresini bulan Aleyna’ya o isimden de hamle geldi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada son 4’de kalmayı başarmış olan Aleyna, hem güzelliğiyle hem de sesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ailevi sorunlarına karşılık oldukça güçlü duran Aleyna Kalaycıoğlu milyonların kalbine işlemişti. Sevmeyeni yok denecek kadar az olan Aleyna, hayatının teklifini resmen aldı.

Survivor yarışması boyunca performansıyla ağızları açık bırakan Aleyna, Survivor yarışmasına önce gönüllüler takımında başlamış daha sonra ise Ünlüler takımında kişi sayısının azalmasından dolayı Kırmızı takıma geçmişti. Kırmızı takımda kendisini gösteren Aleyna Kalaycıoğlu; her hareketiyle olay oluyordu ki, bir olay yaratacak hamle kısa bir süre önce geldi.

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29 Haz 2021 - 19:29 Ankara- Yaşam

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Survivor’da İsmail Şampiyon Oldu ama Ünlü Olan Aleyna Oldu! Teklif Üzerine Teklif Yağıyor! Şimdide O İsim Devreye Girdi! Aleyna Zenginliğin Şifresini Buldu! mask
Survivor’da İsmail Şampiyon Oldu ama Ünlü Olan Aleyna Oldu! Teklif Üzerine Teklif Yağıyor! Şimdide O İsim Devreye Girdi! Aleyna Zenginliğin Şifresini Buldu!
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