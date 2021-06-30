- 30 Haz 2021 - 12:29 G: 30 Haz 2021 - 13:26

Fahriye Evcen Paraya Para Demeyecek! Yok Satmaya Saatler Önce Başladı! Her Şey Tükendi, Limitler Zorlandı! Fiyatlar “Yok Artık” Dedirtiyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, paraya para demeyecek! Kısa bir süre önce sevenlerine büyük bir sürprizi olduğunu duyuran Fahriye Evcen milyonları şok içerisinde bıraktı. Kendi adına bir marka çıkara güzel oyuncu, öyle açıklamalarda bulundu ki, milyonlar şok içerisinde kaldı.

Gittigidiyor uygulamasında ilk kez satışa çıkarılan Fahriye Evcen’in markası, fiyatlarıyla “Yok artık” dedirtti fakat sadece birkaç saat önce satışa açılmasına rağmen anında yok sattı. Ürünler bir anda tükenirken; Fahriye Evcen’in bile şok içerisinde kaldığına dair yorumlar arka arkaya yapıldı!

Oldukça yüksek fiyatlara satışa çıkarılan ürünleri görenlerde ise tokat etkisi yaratıldı. En düşük 500 liradan satışa çıkarılan Fahriye Evcen’in markası ise büyük bir merak konusu oldu. Kendi markası hakkında söyledikleriyle duygularını açıklayan Evcen, kadınlara özel bir şey yapmak istediğini de belirtti. Peki, Evcen neler dedi?

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30 Haz 2021 - 12:29 Ankara- Yaşam

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