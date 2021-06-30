Müge Anlı Yayından Kaldırılmak İçin Gün Sayıyor! Artık Bitti, Yok! Sevenleri Gözyaşları İçerisinde Kaldı! Final Tarihi…
ATV ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı resmen son noktayı koydu. Sevilerek izlenen programda birçok konu ele alınırken; bu yıl içerisinde 300’e yakın dosya kapanmıştı. Müge Anlı ve başarılı ekibi sayesinde; cinayet, kaçama ve kaçırılma gibi sorunlar masaya yatırılmış ve binlerce ailenin merhemi olmuştu.
Özellikle son zamanlarda Necla ve Metin çiftinin öldürülmesiyle ilgili olaylar konuşulurken; Müge Anlı’nın final tarihi ise kesinleşti. Yıllardır ATV ekranlarında bulunan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı ise yayından kaldırılması için gün saymaya başladı. Sevenleri ise bu kararla birlikte gözyaşları içerisinde kaldı.
Sevilerek takip edilen programda hem duruşu hem de kişiliğiyle beğeni toplayan Müge Anlı, halk tarafından ise “sarı Papatya” olarak tanımlanıyor. Neredeyse her hareketi ve her sözü sosyal medyada yankılanan Müge Anlı, hafta içi her gün sevenlerine programdan selam vermeyi ihmal etmiyordu fakat final kararı duyuruldu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman final yapacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.