Borsada Gün Sonuna Doğru! En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler!

Öncü endekslerden bugün BİST Telekomünikasyon, BİST Leasing ve Faktöring ve BİST Bilgi Teknolojileri en çok düşenler olurken BİST Turizm ise %2,5 yükselişle pozitif ayrışıyor.

Son hafta endekslerdeki düşüşe karşın BİST Bankalar tarafındaki pozitif olumlu.

Günün ilk yarısında en çok yükselen ilk beş hisse:

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. KENT, hafta başındaki düşüşünün ardından bugün yükselen hisse, aylık bazda %5,5 geriledi.

Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş FADE, hisse bugünkü yükselişiyle beraber bu ay %19’a yakın primlendi.

Petrokent Turizm A.Ş. PKENT, hisse bugünkü yükselişiyle beraber bu ay %8’e yakın primli.

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.Ş. GEDIK, hisse bugünkü yükselişine karşın aylık kazdaki kaybını Haziran’da da devam ettirdi ve üst üste 4 ay geriledi.

Inveo Yatirim Holding AS INVEO, hisse aylık bazda %2 gerilese de senelik bazda zirveyi görmesinin ardından %167 primli.

En çok düşen ilk beş hisse:

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. EUKYO, bu hafta %20 üzerinde düşen hisse, aylık bazda %34 primli.

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. OZRDN, hisse haftalık kazançlarını bugün sildi, fakat aylık bazda %19 primli.

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TACTR, Şubat sonrası en yüksek seviyeyi gördükten sonra gerileyen hisse, bu ay %40’a yakın primli.

Denge Yatırım Holding A.Ş. DENGE, hisse bu ay %37 geriledi.

Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS, hisse bu haftalık kaybıyla aylık bazda %9 geriledi.

Borsada son saat itibarıyla toplam işlem hacmi 10 milyarın altında.