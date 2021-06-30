- 30 Haz 2021 - 15:19 G: 30 Haz 2021 - 15:24

Borsada Gün Sonuna Doğru! En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler!

Geçtiğimiz haftayı 1.400 puan altında kapatan BİST 100 hisseleri, yeni haftada da düşüşünü sürdürdü ve dün ise 1.351 puana gerileyerek 26 Nisan sonrası en düşük seviyeyi gördü. Endeks bugün güne %0,24 yükselişle 1.374 puandan başlamasının ardından ilk yarıda 1.365 puana geriledi. İşte detaylar...

Öncü endekslerden bugün BİST Telekomünikasyon, BİST Leasing ve Faktöring ve BİST Bilgi Teknolojileri en çok düşenler olurken BİST Turizm ise %2,5 yükselişle pozitif ayrışıyor.

Son hafta endekslerdeki düşüşe karşın BİST Bankalar tarafındaki pozitif olumlu.

Günün ilk yarısında en çok yükselen ilk beş hisse:

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. KENT, hafta başındaki düşüşünün ardından bugün yükselen hisse, aylık bazda %5,5 geriledi.
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş FADE, hisse bugünkü yükselişiyle beraber bu ay %19’a yakın primlendi.
Petrokent Turizm A.Ş. PKENT, hisse bugünkü yükselişiyle beraber bu ay %8’e yakın primli.
Gedik Yatırım Menkul Degerler A.Ş. GEDIK, hisse bugünkü yükselişine karşın aylık kazdaki kaybını Haziran’da da devam ettirdi ve üst üste 4 ay geriledi.
Inveo Yatirim Holding AS INVEO, hisse aylık bazda %2 gerilese de senelik bazda zirveyi görmesinin ardından %167 primli.
En çok düşen ilk beş hisse:

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. EUKYO, bu hafta %20 üzerinde düşen hisse, aylık bazda %34 primli.
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. OZRDN, hisse haftalık kazançlarını bugün sildi, fakat aylık bazda %19 primli.
Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TACTR, Şubat sonrası en yüksek seviyeyi gördükten sonra gerileyen hisse, bu ay %40’a yakın primli.
Denge Yatırım Holding A.Ş. DENGE, hisse bu ay %37 geriledi.
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS, hisse bu haftalık kaybıyla aylık bazda %9 geriledi.
Borsada son saat itibarıyla toplam işlem hacmi 10 milyarın altında.

30 Haz 2021 - 15:19 - Ekonomi

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