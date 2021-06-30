Dolar Yere Sağlam Basıyor! ADP'den Gelecek İstihdam Verisi Bekleniyor!

Amerikan dolarının 6 majör dövizin ticaret ağırlıklı sepeti karşısında performansını ölçümleyen ABD dolar endeksi, 92,080 puanda büyük oranda değişmedi.

Japonya’da endüstriyel üretim, Mayıs ayında bir yılın en büyük aylık düşüşünü yaşamış olsa da USD/JPY 110,50 puanda büyük oranda sakin kaldı. EUR/USD 1,1898’de sakin seyretti. GBP/USD %0,1 artışla 1,3841’e yükseldi. İngiltere’nin ilk çeyrek GSYH’si çeyrek dönemde %1,6 küçüldü. Ve AUD/USD ikilisi %0,1 artarak 0,7518’den alıcılandı.

Covid-19’un bulaşıcılığı yüksek delta virüsünün, Asya’daki çoğu ülkede yayılması ve tekrar kısıtlamalara yol açması ile risk iştahı zarar gördü.

Avustralyalı yetkililer, Çarşamba günü karantinayı ve sosyal mesafelenme tedbirlerini artırdı. Dört büyük şehir önceden katı bir karantina altına girmişti. Endonezya, Malezya ve Tayland gibi ülkeler de benzer kısıtlamalar getirdi.

ING analistleri, “bu haftanın başında G10 dövizlerindeki fiyat aksiyonu, dolar ve yen'in yüksek beta para birimleri karşısında değer kazanmasıyla birlikte bir risk düzeltmesi şeklini alarak faiz arbitrajına benzer bir dinamikten geçici olarak ayrıldı” dedi.

Koronavirüs haberleri dışında; Cuma günkü iş raporu öncesinde hala belirsizlik var.

Güçlenen bir işgücü piyasası Fed’in, genişlemeci para politikasını beklenenden daha yakın bir zamanda dizginlemesine yol açıp doları yükseltebilir ancak özellikle Fed’in son toplantıdaki şahin tonunun ardından, hüsrana uğratacak veriler doları kırılgan bir pozisyona sokacak.

Cuma günkü rapor öncesinde ADP’nin tarım dışı istihdam raporu yayınlanacak. Özel sektörde işe alımların, 978.000 olan bir önceki aya göre düşerek 600.000 olması bekleniyor.

Öncesinde Euro bölgesi tüketici fiyatları yayınlanacak ve yıllık bazda düşüş yaşamış olması bekleniyor. Bu, Almanya’dan Jens Weidmann gibi Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) daha şahin üyelerinin hevesini kaçırabilir. Weidmann, Pazartesi günkü konuşmasında “fiyat görünümündeki risklerin değiştiğini… fiyat gelişmelerine artış yönlü risklerin hakim olduğunu” söyledi.

Öte yandan USD/CNY %0,1 düşüşle 6,4564’e geriledi. Çin’in imalat satın alma müdürleri endeksi, Haziran ayında 50,9 puan olarak gerçekleşti. 50,8 beklentisinin üzerinde olsa da Mayıs ayındaki 51 puanlık okumanın altında kalarak dört ayın düşük seviyesine indi. İmalat dışı PMI, Haziran ayında 53,5 puan ile bir önceki ay görülen 55,2 puanın altında kaldı.