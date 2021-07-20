Survivor Ayşe Kendini Bitirdi! Silahlar Patlayınca İnsanlar Neye Uğradığını Şaşırdı! Yine, Yeni Yeniden... O Video Herkesin Şoktan Şoka Girmesine Sebep Oldu!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Sevilerek takip edilen yarışmanın her bölümü dikkatleri üzerine çekerken Survivor yarışmasında yer alan Ayşe’nin ise hayatı resmen bitti! Düzce’ye ailesinin yanına döndü. Sevinçli bir kutlama yapmak isteyen ailesi ise silahları patlatınca ortalık karıştı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma İsmail’in şampiyon olmasıyla bitmişti. Ayşe ise yarışmadan üçüncü olarak ayrılmıştı. Yarışma boyunca Acun Ilıcalı tarafından çok sevilen Ayşe, hem esprili tarafını hem de güçlü kısmını tam anlamıyla göstermişti.
Survivor yarışmasının bireysellik dönemi boyunca geçtiğimiz yıllarda şampiyon olan tüm isimleri arka plana atarak; en çok bireysellik kazanan isim olarak ilk sıraya yerleşti. Bireysellik oyunları boyunca tam tamına 300’ü aşkın oyunu kazanmıştı. Ayşe’nin Survivor yarışmasını bırakıp evine dönmesi ise büyük bir kıyametin kapısını araladı!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.