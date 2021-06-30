Müge Anlı’da Son Dakika Alarmları! Büyükşen Olayı Müge Anlı’yı Titretti! Büşra’nın Sakladığı Sır Ortaya Çıktı, Milyonlar Yıkıldı! Meğer Yanlış Ev…
ATV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Müge Anlı’da son dakika alarmları çalmaya başladı. Yaklaşık olarak 3 yıldır konuşulan Büyükşen olayında son demlerine gelindi. Ortaya atılan ilginç bir iddia ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Canlı yayına bağlanan birisim tüm hedefi şaşırttı. Büşra’nın bir şey sakladığı bilinirken gelen bu itiraf sarsılmalara neden oldu!
Tam 3 yıl önce ele alınan konuda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. 3 yıl önce Metin ve Necla çifti öz kızlarının gözleri önünde katledilmişti. Büşra olayların tek görgü sahibiyken; “Ön pencereden bir ses geldi ama biz abim sandığımız için bir şey yapmadık. Sonra içeriye kar maskeli birisi girdi. Babamı öldürdü. Ben anneme “Kaç” diye bağırdım ben kaçmaya başladım ama dipçikle kafama vurdu bende yere düştüm” sözlerini dile getirmişti.
Büşra annesinin ölümü hakkında ise “Katil bana vurduktan sonra ben beni öldü zannetsin istediğim için hareketsiz bir şekilde yattım. Sonrasını hatırlamıyorum. Annemi benden önce mi öldürdü, sonra mı öldürdü bir fikrim yok” sözlerini dile getirdi. Bugün yaşanan olaylardan sonra ortalık çok fena karıştı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.