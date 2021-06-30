Müge Anlı’da Son Dakika Alarmları! Büyükşen Olayı Müge Anlı’yı Titretti! Büşra’nın Sakladığı Sır Ortaya Çıktı, Milyonlar Yıkıldı! Meğer Yanlış Ev…

Tam 3 yıl önce ele alınan konuda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. 3 yıl önce Metin ve Necla çifti öz kızlarının gözleri önünde katledilmişti. Büşra olayların tek görgü sahibiyken; “Ön pencereden bir ses geldi ama biz abim sandığımız için bir şey yapmadık. Sonra içeriye kar maskeli birisi girdi. Babamı öldürdü. Ben anneme “Kaç” diye bağırdım ben kaçmaya başladım ama dipçikle kafama vurdu bende yere düştüm” sözlerini dile getirmişti.

Büşra annesinin ölümü hakkında ise “Katil bana vurduktan sonra ben beni öldü zannetsin istediğim için hareketsiz bir şekilde yattım. Sonrasını hatırlamıyorum. Annemi benden önce mi öldürdü, sonra mı öldürdü bir fikrim yok” sözlerini dile getirdi. Bugün yaşanan olaylardan sonra ortalık çok fena karıştı!



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