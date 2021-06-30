Aman Dikkat! Bu Token Dakikalar İçinde Sıfırı Gördü! Yeni Bir Dolandırıcılık Yöntemi!

Bu token dakikalar içinde yüzde 99.99 çöktü – “Rug pull” dolandırıcılığı



Ekibi tamamen anonim olan DeFi projesi WhaleFarm’in yatırımcıları 2.3 milyon dolar dolandırdığı yönünde haberler geliyor. Projenin yerel tokeninin değeri de bu haber üzerine hemen çöktü.

Proje ta başından beri inandırıcı görünmüyordu. Aslında WhaleFarm bu ayın başında başlamıştı. Proje çeşitli coinler için stake imkanı sunuyordu. Bu coinler arasında BTC, ETH, ADA, DOT, LINK, BNB, BUSD, USD de vardı. Projenin ekibi, yatırımcılara yüzde 7,217,848 gibi çok şişirilmiş bir yıllık faiz getirisi vaat ediyordu. Tabii yüzde 7 milyon getiri ve ekibin tamamen anonim olması bile bir uyarıydı. Ancak yine de yatırımcılar onlara kandı.

Projeye inanan ve yatırım yapan insanlar ise şimdi aldatıldıklarını anlayınca Twitter’den şikayetlerini dile getiriyorlar.

WhaleFarm ekibi projedeki tüm yatırımları son kuruşuna kadar silip süpürdü ve topluluk da ekibin nerede olduğunu bilmiyor. Resmi Twitter hesapları ve Telegram grubu askıya alındı ve bu dolandırıcılıkla ilgili geriye başka bir iz de kalmadı.

Yukarıda paylaştığımız Mr. Whale’in tweetinde de belirtildiği gibi WhaleFarm Token yüzde 99.99 oranında değer kaybetti. Aşağıdaki grafiğin de gösterdiği gibi WhaleFarm Token fiyatı dakikalar içinde 0.20 dolara kadar düştü.

Yine de bu yatırımcının “ayağını kaydırma” (rug pull) dolandırıcılığı DeFi alanı için yeni değil. Mayıs ayında başka bir “rug pull” olayında yatırımcılardan 13.9 milyon BUSD ve 73,635 BNB çalınmıştı.