- 30 Haz 2021 - 18:12 G: 30 Haz 2021 - 18:35

Çin'den Gelen Dijital Hamle EURO'nun Sonu Olabilir! Avrupa Merkez Bankası Endişeli, Neler Oluyor!

Çin'in Dijital Yuan hamlesi tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau önemli bir açıklama yaptı. Galhau: "Çin'in dijital yuan geliştirmede hızla ilerlemesi euro için önemli bir risk." dedi. İşte detaylar...

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Çin'in dijital yuan geliştirmede hızla ilerlemesinin euronun uluslararası rolü için önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.

Avrupa'yı dijital para konusunda kendi çabalarını hızlandırmaya çağıran Villeroy, daha inovatif ödeme çözümleri ortaya konması gerektiğini söyledi. Villeroy, "Bunları yapmamamız halinde parasal egemenliğimizde bir aşınma riski ile karşı karşıya kalırız." dedi.

Villeroy, dijital yuan konusunda sağlanan ilerlemenin Avrupa'nın ödemeler üzerinde kontrolünü zorlayacağını belirtirken, "Avrupa'nın euronun uluslararası rolünü güçlendirme yönündeki çabalarında ivmenin kaybedilmesi riski var. Burada jeopolitik bir endişe de var." ifadelerini kullandı.

30 Haz 2021 - 18:12 - Dünya

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