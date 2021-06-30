Hande Erçel’den 15 Dakika Rekoru! Sosyal Medya Çalkalandı, Hem Bikinili Hem Maskeli Her Şeyi Paylaştı! Tek Bir İsteği Var…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den 15 dakika rekoru! Sosyal medya çalkalandı! Kısa bir süre önce kardeşi, yeğeni ve arkadaşlarıyla gitmiş olduğu tatilden paylaşımlar yapan Hande Erçel, hem bikinili hem de maskeli paylaşım yaptı. Her şeyini tek tek paylaşan Erçel, sadece 15 dakika içerisinde…
Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan Hande Erçel, dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan Hande Erçel, sosyal medyayı adeta salladı. Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla Maldivler’e tatile giden güzel oyuncu rol arkadaşı Kerem Bürsin’le birlikte dönüşte ise sevgili olduğunu el ele görüntülenerek kanıtlamıştı.
Sen Çal Kapım dizinin yeni sezonu ise geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Yeni sezona sevgili olarak başlayan ikili dizinin reytinglerinde artmasını sağlamıştı. Büyük bir başarı elde eden başarılı yapım, hikayesini ve birçok oyuncusunu de değiştirmişti. Hande Erçel ise hem setten hem de sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak; hayranlarını büyülemeye devam ediyordu ki, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Peki, Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.