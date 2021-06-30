Survivor Ayşe’den Flaş Karar! Acun Ilıcalı’ya Bırakmadı, Kendisi Resmen Açıkladı! Yeniden Survivor’a Geliyor, Sadece 6 Ayı Kaldı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümünde ise İsmail şampiyon olarak seçilmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada yer alan ve üçüncü olarak yarışmayı tamamlayan Ayşe’den ise flaş bir karar resmen geldi.
Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümünden sonra Panorama ekibine katılan Ayşe, kendisine sorulan tüm soruları samimi bir şekilde cevapladı. Hakan Hatipoğlu’nun kendisine sormuş olduğu “Survivor yarışmasından teklif gelse yeniden katılır mısın” sorusuna ise öyle bir cevap verdi ki, görenler şok içerisinde kaldı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen popüler yarışmadan ayrıldıktan hemen sonra Survivor Panorama ekibine katılan Ayşe, kendisinin yazmış olduğu bir aşk şarkısını duyurmuştu. “Şarkıma bir klip çekmek istiyorum” sözlerini dile getirmişti. Peki, Survivor yarışması hakkında kendisine yöneltilen soru hakkında neler dedi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.