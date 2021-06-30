Survivor Ayşe’den Flaş Karar! Acun Ilıcalı’ya Bırakmadı, Kendisi Resmen Açıkladı! Yeniden Survivor’a Geliyor, Sadece 6 Ayı Kaldı!

Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümünden sonra Panorama ekibine katılan Ayşe, kendisine sorulan tüm soruları samimi bir şekilde cevapladı. Hakan Hatipoğlu’nun kendisine sormuş olduğu “Survivor yarışmasından teklif gelse yeniden katılır mısın” sorusuna ise öyle bir cevap verdi ki, görenler şok içerisinde kaldı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen popüler yarışmadan ayrıldıktan hemen sonra Survivor Panorama ekibine katılan Ayşe, kendisinin yazmış olduğu bir aşk şarkısını duyurmuştu. “Şarkıma bir klip çekmek istiyorum” sözlerini dile getirmişti. Peki, Survivor yarışması hakkında kendisine yöneltilen soru hakkında neler dedi?



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