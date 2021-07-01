Makatta Şişlik Varsa Hangi Doktor Bakar? Makat İçin Hangi Doktora Gidilir?

Söz konusu hastalıklar anüs, vajina veya penis ile ilgili olduğunda, bu bölgelerin kişinin mahrem alanları kabul edilmesi nedeniyle, doktora gitmesinde engel olabiliyor. Ancak tıbbi olarak özel bölgelerde ortaya çıkan hastalıklar büyük bir önem taşıyor ve ihmalleri kansere kadar giden çok kötü bir tablo çizebiliyor. Konuyla ilgili konuşan sağlık uzmanları, kişileri her hastalıkta doktora başvurması yönünde sık sık uyarıyor. Halk arasında makat olarak bilinen anüs şişliğinde ise uzmanlara kulak veren vatandaşlar başvuru yapabileceği bölüm ve doktorları öğrenmek istiyor.

Makatta Şişlik Varsa Hangi Doktor Bakar?



Kişilerin makatta yer alan şişliği fark etmesi görünmeyen bir bölge olması sebebi ile çok geç olabiliyor. Bu nedenle belirli periyotlar ile kişilerin makatlarını kontrol etmesinde ve olası bir garipliğin olup olmadığını araştırmasında fayda bulunuyor. Çünkü makatta ortaya çıkan şişlikler önlem alınmaması halinde korkunç hatalıklara yol açabiliyor. Bu konuda uzman tavsiyesine başvurmak isteyen vatandaşlar, “makatta şişlik varsa hangi doktor bakar?” sorusuna yanıt arıyor. Makatta şişlikler ile ilgilenen bölümler, genellikle hastanelerinin genel cerrahi bölümü oluyor. Ayrıca genel cerrahilerin özellikle bağırsak alanında uzmanlaşmış olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu cerrahlar tıp alanında Proktolog, Koloproktolog ve Kolorektal gibi unvanlara da sahip olabiliyor.