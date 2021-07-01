Makatta Şişlik Varsa Hangi Doktor Bakar? Makat İçin Hangi Doktora Gidilir?
Halk arasında makat olarak bilinen anüs bölgesinde görülen şişlikler mahremiyet nedeni ile çoğu zaman ihmal ediyor. Ancak konuyla ilgili uzmanlar, makatta şişliğin hayati önem taşıdığını ve gecikmeden bir doktora başvurulması gerektiğini söylüyor. Uzmanlara kulak veren vatandaşlar ise, hangi uzmana başvuracağını merak ediyor. Makatta şişlik varsa hangi doktor bakar? Makat için hangi doktora gidilir? Basur için hangi bölüme gidilmeli? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Söz konusu hastalıklar anüs, vajina veya penis ile ilgili olduğunda, bu bölgelerin kişinin mahrem alanları kabul edilmesi nedeniyle, doktora gitmesinde engel olabiliyor. Ancak tıbbi olarak özel bölgelerde ortaya çıkan hastalıklar büyük bir önem taşıyor ve ihmalleri kansere kadar giden çok kötü bir tablo çizebiliyor. Konuyla ilgili konuşan sağlık uzmanları, kişileri her hastalıkta doktora başvurması yönünde sık sık uyarıyor. Halk arasında makat olarak bilinen anüs şişliğinde ise uzmanlara kulak veren vatandaşlar başvuru yapabileceği bölüm ve doktorları öğrenmek istiyor.
Makatta Şişlik Varsa Hangi Doktor Bakar?
Kişilerin makatta yer alan şişliği fark etmesi görünmeyen bir bölge olması sebebi ile çok geç olabiliyor. Bu nedenle belirli periyotlar ile kişilerin makatlarını kontrol etmesinde ve olası bir garipliğin olup olmadığını araştırmasında fayda bulunuyor. Çünkü makatta ortaya çıkan şişlikler önlem alınmaması halinde korkunç hatalıklara yol açabiliyor. Bu konuda uzman tavsiyesine başvurmak isteyen vatandaşlar, “makatta şişlik varsa hangi doktor bakar?” sorusuna yanıt arıyor. Makatta şişlikler ile ilgilenen bölümler, genellikle hastanelerinin genel cerrahi bölümü oluyor. Ayrıca genel cerrahilerin özellikle bağırsak alanında uzmanlaşmış olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu cerrahlar tıp alanında Proktolog, Koloproktolog ve Kolorektal gibi unvanlara da sahip olabiliyor.
01 Tem 2021 - 07:11 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.