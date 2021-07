Evlenecek Çiftelere Devletten 20 Bin TL Destek! Çeyiz Parası Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Neler, Kimlere Verilir?

Evlenme hayali kuran her genç, her şeyden önce maddi zorluklar ile sınanıyor. Gelinliğinden düğün salonuna kadar her şeyin para ettiği günümüzde çeyiz hazırlamak ise çiftleri baştan aşağıya masrafla donatıyor. Kolay olmayan düğün arifesinde maddi zorluklar karşısında gerilen çiftlere müjde ise devletten geliyor. 20 bine kadar destek veren devlet, birtakım şartları sağlayan çiftlere maddi konuda yardımcı olmayı hedefliyor.

Çeyiz Parası Nasıl Alınır, Başvuru Şartları Neler, Kimlere Verilir?



Evlenme ödeneği olarak da bilinen çeyiz parası, evlenecek çiftleri meraklandırıyor. “Çeyiz parası nasıl alınır, başvuru şartları neler, kimlere verilir?” sorusuna yanıt arayan çiftler, sosyal güvenlik yasası ile belirlenen o şartlarla karşılaşıyor. Her şeyden önce çeyiz parası kadınlara ödeniyor. Gelin adaylarının bu çeyiz parasından yararlanabilmesi için sosyal güvenlik kapsamında anne ve babasından aylık alması gerekiyor. Evlenme halinde kesilecek olan ölüm aylığı için yapılan bu ödeme, evlenmeden önce müracaat edildiği takdirde gerçekleştiriliyor. Öte yandan evlenme ödeneğinden eski adı ile Bağ-Kur yeni adı ile 4B hizmet dökümüne tabi olarak yetim aylığı olan kadınlar da yararlanabiliyor.