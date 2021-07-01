- 01 Tem 2021 - 08:37 G: 01 Tem 2021 - 08:43

Kurumsal Dünyada Yatırımcılar Yön Değiştirdi! Bitcoin'e olan Talep Azalıyor!

Bitcoin dünyasında kurumsal ağırlık giderek azalıyor. Grayscale’in Bitcoin Trust’ı indirimli ticaret yapmaya devam ediyor ve Kanada’daki Bitcoin ETF’lerinden para çıkışı gerçekleşiyor. Kurumsal yatırımcılar, kripto para piyasasına duydukları ilgiyi kaybediyor olabilir.

GBTC İndirimli Fiyattan İşlem Görüyor


Firma bugün yayınladığı raporda, kurumsal yatırımcıların piyasa değerine göre en büyük kripto para olan Bitcoin’e duydukları ilgiyi kaybettiklerini belirtti. Raporda, bunun en büyük kanıtının Grayscale Bitcoin Trust’ta (GBTC) yaşanan değişim olduğu vurgulandı.

Glassnode, GBTC’nin artık sürekli olarak net varlık değerine (NAV) göre indirimli bir fiyattan işlem yapmasının altını çizdi. Yani Grayscale Bitcoin Trust hisselerini satın almak artık piyasada Bitcoin satın almaktan daha ucuzdur. Yakın zamana kadar bu durum böyle değildi; kurumsal yatırımcılar yıllarca GBTC hissesi satın almak için ek prim ödemesi yaptı.

Raporda, ayrıca, “2020 ve 2021’de Bitcoin fiyat artışının birincil itici gücü, kurumsal talebin anlatısı ve gerçekliğiydi. Bundaki en büyük faktörlerden biri de aynı süreçte Grayscale’in GBTC trust fonuna yaşanan tek yönlü para akışı idi. Ancak Şubat 2021’den bu yana GBTC hisseleri, NAV’a göre indirimle satış yapıyor. Bu değer, Mayıs ortasında -%21.23’e kadar gerileyerek dikkatleri üzerine çekti.” ifadeleri yer aldı.

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Rapor, iki popüler borsada işlem gören Purpose ve 3iQ ETF’leri için birleşik Bitcoin miktarının düştüğünü de belirtti. Raporda, 3iQ’nun varlıklarının son ayda 10.483 BTC’lik (bugünün fiyatlarıyla 381 milyon Doların üzerinde) düşüş yaşadığı bildirildi.

3iQ CEO’su Fred Pye, Kurumsal Talepte Gerileme Olmadığını Düşünüyor


3iQ CEO’su Fred Pye ise bu durumunda “sadece başarılı yatırımcıların kazançlarını nakde çevirdiğinin bir işareti” olduğunu söyledi. Toronto merkezli ETF’nin CEO’su, “Kurumsal yatırımcı etkinliğinde yavaşlama yok.” diyerek, şirketinin yalnızca son iki hafta içinde yüzlerce potansiyel müşteriyle bir araya geldiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan ABD hâlâ bir kripto ETF’nin onaylanmasını beklerken kuzey komşusu Kanada birkaç kripto ETF’yi onayladı. Kanada’nın ilk kripto ETF’si olan 3iQ da Nisan ayında Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda piyasaya sürüldü.

Glassnode yayınladığı raporda, ABD’deki en büyük kripto borsası olan Coinbase’deki kripto para bakiyesinin de durgun kaldığını belirtti. Raporda, “GBTC primindeki düşüş, birleşik Purpose ve QBTC ETF’lerinden yaşanan net çıkışlar ve durgun Coinbase dengesi göz önüne alındığında kripto paraya duyulan kurumsal talep biraz cansız görünüyor.” ifadeleri kullanıldı.

01 Tem 2021 - 08:37 - Ekonomi

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