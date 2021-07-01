Dev Kripto Pazarı Halka Arz Ediliyor! NASDAQ Borsa Kodu Belli Oldu!

Popüler kripto para alım satım platformu Robinhood, halka arzı için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bir S-1 taslak kayıt beyanı sundu. Robinhood, Nasdaq hisse senedi piyasasında “HOOD” koduyla listelenmeyi bekliyor.

Robinhood, Halka Arz Olmaya Hazırlanıyor

Dev alım satım platformu Robinhood, halka arz olmaya hazırlanıyor. IPO için kayıt beyanlarını Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunan Robinhood, Nasdaq’ta “HOOD” koduyla listelenecek. Bunun yanı sıra şirket, halka arz sırasında 100 milyon dolar toplamayı planlıyor.



Menlo Park merkezli dev platform, müşteri kazanımına yönelik yatırımlar nedeniyle üç ayda 1.4 milyar dolarlık zarar açıkladı. Meme token çılgınlığından yararlanan Robinhood, platformunda toplam kayıt sayısının 18 milyona yükseldiğini bildirdi.

Robinhood, işleme dayalı gelirin yüzde 17’sinin 2021 yılının ilk çeyreğinde kripto para birimlerin geldiğini aktardı. Popüler kripto para Dogecoin’in şirketin kripto ile ilgili gelirinin önemli bir bölümünü temsil ettiği bildirildi.Robinhood yetkilileri, kripto para işlemlerinden elde edilen net gelirlerindeki son artışın önemli bir kısmını Dogecoin işlemlerine atfetti. Robinhood yetkililerine göre, Dogecoin işlemlerine yönelik ilginin azalması durumunda şirketin finansal durumu kötüleşebilir ve faaliyet durumu sekteye uğrayabilir. Robinhood, 31 Mart 2021 itibarıyla 11.6 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip konumdaydı. Bu da geçen yıl yönetiminde bulundurduğu 480 milyon dolara kıyasla %2.225’lik bir artış olarak dikkatleri çekti.

Dogecoin Fiyatı

Robinhood borsasındaki işlemlerin büyük çoğunluğunu Dogecoin’in oluşturması popüler kripto parayı son günlerin en çok konuşulan altcoin’i yapıyor. Dogecoin ilgisi bugün Elon Musk’ın tweet’i ile tekrar ateşlendi. Bir süredir Dogecoin’i yalnız bırakan milyarder isim, TSİ sabah sularında Dogecoin ve bir benzeri kripto para olan Baby Doge Coin hakkında tweet’ledi. Dogecoin, bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla 0.24 dolardan alım satım işlemi görüyor.