MasterChef Çekimleri Kaç Saat Sürüyor? Masterchefe Katılanlar Para Alıyor Mu? İşte MasterChef 2021 İzleyici Yorumları
MasterChef Türkiye, her yıl giderek daha popüler hale geliyor. 2021 sezonuna henüz merhaba demiş olan MasterChef Türkiye, yine pek çok soruyu beraberinde getiriyor. MasterChef çekimleri kaç saat sürüyor? Masterchefe katılanlar para alıyor mu? İşte MasterChef 2021 izleyici yorumları ve daha fazlası…
TV8 ekranlarının fenomen yarışması ve Survivor Türkiye’nin ikiz kardeşi MasterChef Türkiye, yeni sezonu ile seyircisinin özlemine son verdi. Haftanın 6 günü TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye 2021, çekimlerden izleyici yorumlarına hayranlarını pek çok konuda meraklandırmayı şimdiden başardı.
MasterChef Çekimleri Kaç Saat Sürüyor?
Ekranlarda yaklaşık 3,5 – 4 saat yer alan MasterChef, sıklıkla “MasterChef çekimleri kaç saat sürüyor?” sorusunun cevabını merak ettiriyor. Pek çok yarışmanın ortaya çıkabilmesi için bir sahnenin bile saatlerce çekildiği anlar olabiliyor. Medya sektörü çalışanlarının da sıklıkla yakındığı bu durum MasterChef Türkiye için de geçerli görünüyor. Aralıksız olarak minimum 3,5 – 4 saat çekim gerçekleştiren MasterChef ekibi, muhtemelen bir bölüm için 8 – 9 saat gibi bir zaman harcıyor.
02 Tem 2021 - 12:19 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.