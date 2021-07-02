Hangi Burç Ünlü Olur? En Zeki İnsanlar Hangi Burçtan Çıkar? Lider Burç Hangisi?

Herkesin dönem dönem günlük burç yorumlarına göz attığı günümüzde, astroloji giderek daha çok tanınır hale geliyor. Özellikle burçların öne çıkan özelliklerinin kişiler ile uyuşması astrolojiyi daha nesnel bir bilime doğru eviriyor. Her burcun her mesleği yapmasını önermeyen astrologlar, mutlu insanların burçları doğrultusunda seçtiği mesleklerde çalıştığına dikkat çekiyor.

Hangi Burç Ünlü Olur?

Gelecek hedeflerinde oyunculuk veya şarkıcılık kariyeri planlayan her gencin “hangi burç ünlü olur?” sorusunun cevabına bir göz atması gerekiyor. Astrologlara göre; ilgi odağı olmayı sevmesi ile tanınan Aslan burçları, ünlü olmak için biçilmiş bir kaftan! Öte yandan Aslan burçlarının hataya tahammülünün olmaması da onları popülerlik konusunda bir hayli iyi yere getiriyor.

En Zeki İnsanlar Hangi Burçtan Çıkar?

Astrologların hala cevabını aradığı “en zeki insanlar hangi burçtan çıkar?” sorusunun tek bir yanıtı bulunmuyor. Çünkü her burç birbirinden farklı yönlerde zekasını konuşturacak özelliklere sahip olarak öne çıkıyor. Ancak bu noktada bazı astrologlar, görsel hafızaları çok güçlü olduğu için Akrep burcuna işaret ediyor. Öte yandan en zeki insanlarının bu burçtan çıktığına şahit olan birinin, Akrep burcunun şüpheciliğinin zekasını desteklediğini unutmaması gerekiyor.

Lider Burç Hangisi?

Astrologlar, bazı burçların liderlik konusunda oldukça iddialı özellikler ile öne çıktığını düşünüyor. Bu yüzden astrologlara göre; “lider burç hangisi?” sorusunun ilk cevabı Koç burcu oluyor. Bunun temel nedeninde ise rekabetçi kişilikleri ve kararlılık konusundaki netlikleri yatıyor. Problem çözme ve hızlı karar vermede oldukça iyi olmaları ise Koç burcunun liderlik yönünü artırıyor. Öte yandan Aslan burçları da liderlik konusunda hiç fena iş çıkarmıyor. Ayrıca Aslan burcu kişiler girdikleri ortamda hemen konunun odak noktasına kendilerini getirebildikleri için liderlik vasfının verilmesini beklemeden alan burçlar arasında yer alıyor.