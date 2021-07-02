A101 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! 2021 A101 Koç, Büyükbaş Fiyatları Ne Kadar Oldu? A101 Kurbanlıkları Nereden Temin Ediyor?
Kurbanlık alımında en çok tercih edilen markalardan biri olan A101, kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Peki, 2021 A101 koç, büyükbaş fiyatları ne kadar? A101 kurbanlıkları nereden alıyor? A101 kurbanlıkları nasıl hazırlıyor? İşte, A101 kurbanlık fiyatları ve daha fazlası…
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başlıyor. 20 Temmuz 2021 Salı günü itibariyle kutlanmaya başlayacak olan Kurban Bayramı’nın ilk telaşı ise kurbanlık seçimi oluyor. Artık marketlerde bile satılan kurbanların marketten alındığı takdirde hijyen gibi pek çok avantajı bulunuyor. Bu marketlerden biri olan A101 ise uygun fiyat politikası nedeniyle sıklıkla vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.
A101 Kurbanlıkları Nereden Alıyor?
Kurban Bayramı’nın yakın zamanda icra edilecek olması pek çok vatandaşı kurbanlık alma telaşına sokuyor. Son zamanlarda kurban pazarının yerlerini almaya başlayan zincir marketler, kesimden paketlemeye her şeyi hazır bir şekilde vatandaşlara teslim etmeye başlıyor. Bu hali oldukça cazip olan kurban, A101 marketinden de satın alınabiliyor. Peki, A101 kurbanlıkları nereden alıyor? A101 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık satışını mağazalarından müşterilerine sunuyor. Doğal ortamlarda yetiştirilmiş hayvanları özenle seçen A101, özellikle küçükbaşlarını Karaman bölgesinden temin ediyor.
02 Tem 2021 - 16:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.