Elon Musk'ın Yeni Gözdesi Baby Dogecoin! Baby Doge Coin Nedir, Ne Değildir?

Baby Doge Coin (BabyDoge)



Baby Doge Coin, Dogecoin fanatiklerinin kripto para piyasasına sunduğu bir üründür. BabyDoge, Haziran 2021’de piyasa sürülmüştür. BabyDoge woofpaper’ına göre, bir amacı olan merkezsiz bir meme projesi olarak lanse edilen popüler kripto para son günlerde gündemi oldukça meşgul ediyor.

Bir topluluk projesi olan Baby Doge Coin, şu an PancakeSwap üzerinden alınıp satılabiliyor. Popüler proje’nin Twitter’da ve Telegram’da 60.000’i aşkın takipçisi bulunuyor. Dogecoin’in daha geliştirilmiş bir versiyonu olarak piyasaya sürülen Baby Doge Coin, şu an Dogecoin destekçilerinin göz bebeği konumunda yer alıyor. 420.000.000.000.000.000 toplam arzı olan BabyDoge, bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla 247.013 adreste bulunuyor. Dogecoin’in oğlu BabyDoge, geçtiğimiz günlerde milyarder iş insanı Elon Musk’ın tweet’i ile bir anda yukarı sıçradı. Ancak bu bir pump dump hareketiydi ve yükselişin akabinde düşüş sert kaydedildi.

Dogecoin ve Baby Doge Coin Farkı Nedir?



Dogecoin’in farklı bir versiyonu olan Baby Doge Coin, kendini şöyle tanımlıyor: “Baby Doge Coin, babası DOGE’tan birkaç numara ve ders öğrendi. Dogecoin çevrimiçi topluluğunun hayranları ve üyeleri tarafından doğan yeni bir kripto para. Baby Doge, geliştirilmiş işlem hızı ve sevimliliği ile babası Dogecoin’i etkilemeye çalışıyor. Baby Doge, akıllı staking sistemi ile hiper deflasyonisttir. Her işleminizde cüzdanınıza otomatik olarak daha fazla Baby Doge eklendir. Sevin, evcilleştirin ve bebeğinizin büyümesini izleyin.”

Kısaca tanımlarsak Baby Doge, Dogecoin’in yaşadığı problemleri çözmeye yönelik bir strateji izliyor. Kısa sürede büyük bir topluluğa hitap etmeyi başaran BabyDoge için bazı uzman analistler potansiyel bir ralli senaryosuna işaret ediyor. Dogecoin benzeri bir boğa koşusuna imza atabilecek düzeyde bir kripto para olan Baby Doge Coin, birçok yatırımcının dikkatle takip ettiği kripto paralar arasında yer alıyor.