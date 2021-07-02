Bu Tarihe Dikkat! Usta Analist Tarih Verdi! Kazancını Katlamak İsteyen Bu Habere!
Haziran ayının son günlerinde yükselip 36.000 doların üzerine çıkan Bitcoin, Temmuz ayının ilk günlerinde bu kazancı devam ettiremedi ve 33.000 dolar seviyelerine indi. Yazım sırasında 33.684 dolar seviyelerinden el değiştiren BTC kısa vadeli bu yükselişi devam ettirememiş olsa da, zincir üstü kripto para analisti Will Clemente’e göre çeşitli metrikler, Bitcoin (BTC)’in geri dönüş yaşamaya hazır olduğunu gösteriyor. İşte detaylar...
Will Clemente: Bu faktörler, Bitcoin fiyatında yükselişe işaret ediyor
Clemente, Bitcoin Perpetual Futures fonlama oranının son zamanlarda negatif olduğunu ve bunun bir yükseliş sinyali olduğunu söyledi. Clemente, “Fonlama oranı, 11 gündür negatif,” diyerek bu duruma dikkat çekti. Analiste göre bu durum, “açığa satanların pozisyonlarını açık tutmak için uzun pozisyon açanlara para ödediği” anlamına geliyor. Analist, bu durumun nasıl işlediğine dair bir fikri olmayanlar için aşağıdaki gibi özetledi:
"Uzun süreli yüksek fonlama = Ayı, Uzun süreli negatif fonlama = Boğa"
Clemente, BTC fiyatı için diğer metriklere de dikkat çekiyor
Geçtiğimiz hafta Clemente, Bitcoin’in likit arz oranının BTC’nin zayıf ellerden güçlü ellere döndüğünü gösterdiğini belirttiği bir blog yazısı kaleme almıştı. Bu yazıda, “Oranda açık bir farklılık var. Fiyatta daha az bir düşüş, oranda ise daha büyük bir yükseliş var,” ifadelerini kullandı. Analist, “Yani güçlü eller, fiyat düştükçe giderek daha fazla satın alım gerçekleştiriyor,” dedi.
Analist ayrıca, zincir üzerinde taşınan tüm coin’ler için gerçekleşen kâr miktarını ölçek SOPR (Harcana Çıktı Kâr Oranı) metriğini de vurguladı. Bu metrik için, “Bir kez daha, fiyatta daha az bir düşüş varken, oranda daha çok bir düşüş var. En son bu kadar net bir boğa ayrımı olduğunda, Ocak ayındaydık – fiyat, güçlü bir ralliyi izlemeye başlamıştı,” ifadelerini kullandı. Clemente, bu metriklerin Bitcoin fiyatının önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tersine dönebileceğini gösterdiğini vurguluyor.
02 Tem 2021 - 21:03 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.