Bu Tarihe Dikkat! Usta Analist Tarih Verdi! Kazancını Katlamak İsteyen Bu Habere!

Will Clemente: Bu faktörler, Bitcoin fiyatında yükselişe işaret ediyor



Clemente, Bitcoin Perpetual Futures fonlama oranının son zamanlarda negatif olduğunu ve bunun bir yükseliş sinyali olduğunu söyledi. Clemente, “Fonlama oranı, 11 gündür negatif,” diyerek bu duruma dikkat çekti. Analiste göre bu durum, “açığa satanların pozisyonlarını açık tutmak için uzun pozisyon açanlara para ödediği” anlamına geliyor. Analist, bu durumun nasıl işlediğine dair bir fikri olmayanlar için aşağıdaki gibi özetledi:



"Uzun süreli yüksek fonlama = Ayı, Uzun süreli negatif fonlama = Boğa"





Clemente, BTC fiyatı için diğer metriklere de dikkat çekiyor



Geçtiğimiz hafta Clemente, Bitcoin’in likit arz oranının BTC’nin zayıf ellerden güçlü ellere döndüğünü gösterdiğini belirttiği bir blog yazısı kaleme almıştı. Bu yazıda, “Oranda açık bir farklılık var. Fiyatta daha az bir düşüş, oranda ise daha büyük bir yükseliş var,” ifadelerini kullandı. Analist, “Yani güçlü eller, fiyat düştükçe giderek daha fazla satın alım gerçekleştiriyor,” dedi.



Analist ayrıca, zincir üzerinde taşınan tüm coin’ler için gerçekleşen kâr miktarını ölçek SOPR (Harcana Çıktı Kâr Oranı) metriğini de vurguladı. Bu metrik için, “Bir kez daha, fiyatta daha az bir düşüş varken, oranda daha çok bir düşüş var. En son bu kadar net bir boğa ayrımı olduğunda, Ocak ayındaydık – fiyat, güçlü bir ralliyi izlemeye başlamıştı,” ifadelerini kullandı. Clemente, bu metriklerin Bitcoin fiyatının önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tersine dönebileceğini gösterdiğini vurguluyor.