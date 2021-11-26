Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021

Zam Türkiye’deki vatandaşın hayatına genellikle yılda iki kez giriyor. Yılın ilk yarısı olan ocak ve yılın ikinci yarısı olan temmuzda gerçekleştirilen zamlar, temmuzun gelmesi ile birlikte yeniden gündeme geliyor. Elektrik, su ve doğalgaz faturası ile başlayan zamları bu kez ekmekler takip ediyor. Başkent Ankara’yı da yakından ilgilenen bu zam, ekmek fiyatlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak ettiriyor.

Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? İzmir’den başlayan ekmek zammı yavaş yavaş İç Anadolu Bölgesi’ne doğru geliyor. Bunun üzerine “Ankara’da ekmeğe zam var mı?” sorusuna yanıt arayan Ankaralılar, iki farklı haber ile karşılaştı.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Fırıncılar Odası tarafından ekmek fiyatına 25 kuruşluk bir zam yapılacağı söylenmişti. Ancak Ankara Valiliği, ekmek zammının iptal edildiğini başkentlilere duyurmuştu.

Konuyla ilgili henüz bir netlik yokken, 27 Kasım ayı itibariyle bu 50 kuruluşluk zam yeniden gündeme geldi. Ankara Fırıncılar Odası’ndan cuma gününden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olmak koşuluyla yayınladı. İşte zamlı ekmek fiyatları....