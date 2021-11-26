Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021
2021 yılının ikinci yarısının gelmesi ile birlikte, zamlar kapıya dayandı. Başkent Ankara’yı da etkileyen zamlar, bu kez ekmek ile vatandaşın gündemine giriyor. Ankara'da ekmeğe zam var mı? Ankara'da ekmek fiyatı kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası ekmek fiyatları 2021…
Zam Türkiye’deki vatandaşın hayatına genellikle yılda iki kez giriyor. Yılın ilk yarısı olan ocak ve yılın ikinci yarısı olan temmuzda gerçekleştirilen zamlar, temmuzun gelmesi ile birlikte yeniden gündeme geliyor. Elektrik, su ve doğalgaz faturası ile başlayan zamları bu kez ekmekler takip ediyor. Başkent Ankara’yı da yakından ilgilenen bu zam, ekmek fiyatlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak ettiriyor.
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? İzmir’den başlayan ekmek zammı yavaş yavaş İç Anadolu Bölgesi’ne doğru geliyor. Bunun üzerine “Ankara’da ekmeğe zam var mı?” sorusuna yanıt arayan Ankaralılar, iki farklı haber ile karşılaştı.
Geçtiğimiz aylarda Ankara Fırıncılar Odası tarafından ekmek fiyatına 25 kuruşluk bir zam yapılacağı söylenmişti. Ancak Ankara Valiliği, ekmek zammının iptal edildiğini başkentlilere duyurmuştu.
Konuyla ilgili henüz bir netlik yokken, 27 Kasım ayı itibariyle bu 50 kuruluşluk zam yeniden gündeme geldi. Ankara Fırıncılar Odası’ndan cuma gününden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olmak koşuluyla yayınladı. İşte zamlı ekmek fiyatları....
26 Kas 2021 - 14:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ferruh - Fakirliğin simgesi ekmeğe bile yansıdı zam zam hani bize .......
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.