- 26 Kas 2021 - 14:35 G: 26 Kas 2021 - 14:43

Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021

2021 yılının ikinci yarısının gelmesi ile birlikte, zamlar kapıya dayandı. Başkent Ankara’yı da etkileyen zamlar, bu kez ekmek ile vatandaşın gündemine giriyor. Ankara'da ekmeğe zam var mı? Ankara'da ekmek fiyatı kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası ekmek fiyatları 2021…

Zam Türkiye’deki vatandaşın hayatına genellikle yılda iki kez giriyor. Yılın ilk yarısı olan ocak ve yılın ikinci yarısı olan temmuzda gerçekleştirilen zamlar, temmuzun gelmesi ile birlikte yeniden gündeme geliyor. Elektrik, su ve doğalgaz faturası ile başlayan zamları bu kez ekmekler takip ediyor. Başkent Ankara’yı da yakından ilgilenen bu zam, ekmek fiyatlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak ettiriyor.

Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? İzmir’den başlayan ekmek zammı yavaş yavaş İç Anadolu Bölgesi’ne doğru geliyor. Bunun üzerine “Ankara’da ekmeğe zam var mı?” sorusuna yanıt arayan Ankaralılar, iki farklı haber ile karşılaştı.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Fırıncılar Odası tarafından ekmek fiyatına 25 kuruşluk bir zam yapılacağı söylenmişti. Ancak Ankara Valiliği, ekmek zammının iptal edildiğini başkentlilere duyurmuştu.

Konuyla ilgili henüz bir netlik yokken, 27 Kasım ayı itibariyle bu 50 kuruluşluk zam yeniden gündeme geldi. Ankara Fırıncılar Odası’ndan cuma gününden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olmak koşuluyla yayınladı. İşte zamlı ekmek fiyatları....

26 Kas 2021 - 14:35 - Yaşam

# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kayaş İsmi Nereden Gelir? Mamak Kayaş İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Kayaş Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Kayaş İsmi Nereden Gelir? Mamak Kayaş İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Kayaş Nerede, Nasıl Gidilir?
Kavacık Subayevleri İsmi Nereden Gelir? Keçiören Kavacık İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Kavacık Subayevleri Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Kavacık Subayevleri İsmi Nereden Gelir? Keçiören Kavacık İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Kavacık Subayevleri Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2021 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonları Ve Tarihi Sorgulama! mask
Ankara'da Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2021 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonları Ve Tarihi Sorgulama!
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor? mask
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor?
Ankara'da Satışa Sunulan Toki Evleri 2021! Ankara Toki Kura Çekilişi Ne Zaman 2021? Ankarada Toki Evleri Hangi Semtlerde Var? mask
Ankara'da Satışa Sunulan Toki Evleri 2021! Ankara Toki Kura Çekilişi Ne Zaman 2021? Ankarada Toki Evleri Hangi Semtlerde Var?
Ankarada Nerede Fal Baktırılır? Ankara Kahve Falı Bakan Yerler? Fala Nasıl Bakılır? mask
Ankarada Nerede Fal Baktırılır? Ankara Kahve Falı Bakan Yerler? Fala Nasıl Bakılır?
Ankarada Nerede Hayvanat Bahcesi Var? Ankara'nın en iyi Hayvanat Bahçesi Nerede 2021? AOÇ, Keçiören Ve Sincan Hayvanat Bahçeleri Nerede? mask
Ankarada Nerede Hayvanat Bahcesi Var? Ankara'nın en iyi Hayvanat Bahçesi Nerede 2021? AOÇ, Keçiören Ve Sincan Hayvanat Bahçeleri Nerede?
Ankara Neyi İle Meşhur? Ankara'nın Neleri Meşhur? Ankaradan Ne Hediye Alınır? mask
Ankara Neyi İle Meşhur? Ankara'nın Neleri Meşhur? Ankaradan Ne Hediye Alınır?
18 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
18 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara'da Anıtkabir Nerede? AnıtKabir Hangi Semtte, Nasıl Gidilir? Anıtkabir Gezmek Ne Kadar Sürer? mask
Ankara'da Anıtkabir Nerede? AnıtKabir Hangi Semtte, Nasıl Gidilir? Anıtkabir Gezmek Ne Kadar Sürer?
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir? mask
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Sosyal Yardım Merkezleri Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Sosyal Yardım Merkezleri Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Askerlik şubesine hangi otobüs gidiyor? Ankara Askerlik Şubesi 2021 Telefon, Çalışma Saatleri, Adres mask
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Askerlik şubesine hangi otobüs gidiyor? Ankara Askerlik Şubesi 2021 Telefon, Çalışma Saatleri, Adres
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
BELMEK 2021 Kayıtları Ne Zaman Başlıyor? Ankara Belmek Kurslarında Hangi Branşlar Var? Belmek Kursları Açıldı Mı, Yüz Yüze Eğitim Başladı Mı? mask
BELMEK 2021 Kayıtları Ne Zaman Başlıyor? Ankara Belmek Kurslarında Hangi Branşlar Var? Belmek Kursları Açıldı Mı, Yüz Yüze Eğitim Başladı Mı?
Pınar Göktaş Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur Ankara Gösterisi ne zaman? Pınar Göktaş kimdir, kaç yaşında? mask
Pınar Göktaş Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur Ankara Gösterisi ne zaman? Pınar Göktaş kimdir, kaç yaşında?
EGO Kartına Online Para Yükleme Nasıl Yapılır? Ankarakart Online Yükleme Kaç Dakika?  Adım Adım Telefondan Para Yükleme! mask
EGO Kartına Online Para Yükleme Nasıl Yapılır? Ankarakart Online Yükleme Kaç Dakika?  Adım Adım Telefondan Para Yükleme!
Gölbaşı Belediyesinden Çiftçi ve Vatandaşlara Destek! İşte Detaylar... mask
Gölbaşı Belediyesinden Çiftçi ve Vatandaşlara Destek! İşte Detaylar...
Gölbaşı Belediyesinden Çiftçi ve Vatandaşlara Destek! İşte Detaylar... mask
Gölbaşı Belediyesinden Çiftçi ve Vatandaşlara Destek! İşte Detaylar...
Gölbaşı'nın Su Sorunu İçin Sayılı Günler! Proje Hızla İlerliyor! mask
Gölbaşı'nın Su Sorunu İçin Sayılı Günler! Proje Hızla İlerliyor!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’nın Simgesi Olan ‘ATAKULE’yi Kimin Yaptırdığını Duyunca Şaşıracaksınız! mask
Ankara’nın Simgesi Olan ‘ATAKULE’yi Kimin Yaptırdığını Duyunca Şaşıracaksınız!
26 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
26 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
25 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
24 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
24 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
23 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
22 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ferruh - Fakirliğin simgesi ekmeğe bile yansıdı zam zam hani bize .......

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Temmuz 13:13

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021 mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021
Masterchef Azize Yeniden Kadroda! Bu Sefer 3. Kez Geliyor, Seyirciler Delirdi! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı Ki, Görenler Dondu Kaldı! mask
Masterchef Azize Yeniden Kadroda! Bu Sefer 3. Kez Geliyor, Seyirciler Delirdi! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı Ki, Görenler Dondu Kaldı!
Camdaki Kız Dizisinde Büyük Gizem Çözüldü! Melisa Hakkında Çıkan O Gerçek Seyirciyi Delirtti, “Veto” Edilir Denilmişti, Şoke Etti! mask
Camdaki Kız Dizisinde Büyük Gizem Çözüldü! Melisa Hakkında Çıkan O Gerçek Seyirciyi Delirtti, “Veto” Edilir Denilmişti, Şoke Etti!
Survivor Ayşe Artık Sarışın, Esmerliği Kenara Attı! Adeta Bambaşka Birisine Döndü, Ortalık Karıştı! “Sen Ne Yaptın Kendine?” mask
Survivor Ayşe Artık Sarışın, Esmerliği Kenara Attı! Adeta Bambaşka Birisine Döndü, Ortalık Karıştı! “Sen Ne Yaptın Kendine?”
Masterchef Yarışmasında Hasan’a Ültimatom! Yarışmadan Değil Ama O İsimden Skandal Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı! mask
Masterchef Yarışmasında Hasan’a Ültimatom! Yarışmadan Değil Ama O İsimden Skandal Karar Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı!
Hande Erçel’den Instagram’ı Çökerten Paylaşım! 3 Milyon Kişi Çıldırdı, Sadece Saniyeler İçerisinde… Böylesini Hiç Paylaşmamıştı! “Ne Yaptın Hande” mask
Hande Erçel’den Instagram’ı Çökerten Paylaşım! 3 Milyon Kişi Çıldırdı, Sadece Saniyeler İçerisinde… Böylesini Hiç Paylaşmamıştı! “Ne Yaptın Hande”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status