- 03 Tem 2021 - 17:55

Masterchef Yarışmasında Somer ve Mehmet Danilo’yu İstemiyor! İş Acun Ilıcalı’nın Terliğine Kadar Sıçradı! Soğuk Savaş Dönemi Bitti! “Yazıklar Olsun!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada ise skandal bir olay yaşandı! Olay Acun Ilıcalı’nın terliğine kadar sıçradı. Adeta soğuk savaş dönemini kapatan şefler, sıcak savaş dönemine girdi! Olay sonrasında ise birçok kişi “Yazıklar olsun” sözlerini dile getirdi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bir detay seyircilerin gözünden kaçmamış ve dile getirilmişti. Sosyal medyada çalkalanan olay sonrasında ise birçok kişi “Ben olsam bu savaş içerisinde bende istemem” açıklamalarında bulundular.

4 sezondur ekranlarda olan başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir seyir keyfi yaşatıyor. İlk sezonda yer alan Hazer Amani’den hemen sonra 2. Sezon için ise İtalyan şef Danilo Zanna ile anlaşma sağlanmıştı. Danilo Zanna ise hem sempatik tavırlarıyla hem de yakışıklılığıyla binlerce kişinin kalbini kazanmıştı. Masterchef’in gülen yüzü olarak bilinen Danilo Zanna ise resmen şeflere ve Acun Ilıcalı’ya savaş açtı ve işler karıştı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

03 Tem 2021 - 17:55 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef 2021 Full İzle! 3 Temmuz 2021 MasterChef 7. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 3 Temmuz 2021 MasterChef 7. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef neden yok? 2 Temmuz MasterChef neden yayınlanmıyor? MasterChef 2021 Full İzle! mask
MasterChef neden yok? 2 Temmuz MasterChef neden yayınlanmıyor? MasterChef 2021 Full İzle!
Masterchef Yarışmasında Skandal Aşk Olayı! Acun Ilıcalı Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Olanlar Oldu! Ekranlara Gelmeme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Masterchef Yarışmasında Skandal Aşk Olayı! Acun Ilıcalı Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Olanlar Oldu! Ekranlara Gelmeme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer…
MasterChef Çekimleri Kaç Saat Sürüyor? Masterchefe Katılanlar Para Alıyor Mu? İşte MasterChef 2021 İzleyici Yorumları mask
MasterChef Çekimleri Kaç Saat Sürüyor? Masterchefe Katılanlar Para Alıyor Mu? İşte MasterChef 2021 İzleyici Yorumları
MasterChef Kurgu Mu? MasterChef Mantığı Nedir? MasterChef Hangi Ülkenin? mask
MasterChef Kurgu Mu? MasterChef Mantığı Nedir? MasterChef Hangi Ülkenin?
Masterchef’te Serhat Rüzgarı! Jüri Koltuğu Dört Kişilik Oluyor! Arabayı Alamayınca Çareyi Böyle Buldu! Alacağı Ücret Şok Etkisi Yarattı! Terör Estirecek… mask
Masterchef’te Serhat Rüzgarı! Jüri Koltuğu Dört Kişilik Oluyor! Arabayı Alamayınca Çareyi Böyle Buldu! Alacağı Ücret Şok Etkisi Yarattı! Terör Estirecek…
Masterchef’te Gözyaşları Sel Olup Aktı! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda Yaşadıklarını Tek Tek Anlattı, Milyonlar Daha Fazla Dayanamadı! Meğer O Fotoğraf… mask
Masterchef’te Gözyaşları Sel Olup Aktı! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda Yaşadıklarını Tek Tek Anlattı, Milyonlar Daha Fazla Dayanamadı! Meğer O Fotoğraf…
MasterChef 2021 Full İzle! 1 Temmuz 2021 MasterChef 6. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 1 Temmuz 2021 MasterChef 6. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef’te Film Koptu! Şeflere Bir Bağırmadığı Kaldı! Mehmet Şef’e Bile Rest Çekti! “Neden Gülüyorsunuz?” mask
Masterchef’te Film Koptu! Şeflere Bir Bağırmadığı Kaldı! Mehmet Şef’e Bile Rest Çekti! “Neden Gülüyorsunuz?”
Masterchef Yarışması Gözyaşlarıyla Başladı! Danilo Şef Katıldığına Bin Pişman! Öyle Şeyler Yaşamış Ki, Görenler Donup Kaldı! Meğer O İsim... mask
Masterchef Yarışması Gözyaşlarıyla Başladı! Danilo Şef Katıldığına Bin Pişman! Öyle Şeyler Yaşamış Ki, Görenler Donup Kaldı! Meğer O İsim...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasında Somer ve Mehmet Danilo’yu İstemiyor! İş Acun Ilıcalı’nın Terliğine Kadar Sıçradı! Soğuk Savaş Dönemi Bitti! “Yazıklar Olsun!” mask
Masterchef Yarışmasında Somer ve Mehmet Danilo’yu İstemiyor! İş Acun Ilıcalı’nın Terliğine Kadar Sıçradı! Soğuk Savaş Dönemi Bitti! “Yazıklar Olsun!”
Seren Serengil’den Kabus Gibi Haber! Hayranları Titredi, Korkudan Milyonların Tüyleri Ürperdi! Sadece Sayılı Günü Kaldı… mask
Seren Serengil’den Kabus Gibi Haber! Hayranları Titredi, Korkudan Milyonların Tüyleri Ürperdi! Sadece Sayılı Günü Kaldı…
Kripto Para Piyasalarında Skandal! Gizli Görüşme Ortaya Çıktı! ABD Ekonomisinde Neler Oluyor! mask
Kripto Para Piyasalarında Skandal! Gizli Görüşme Ortaya Çıktı! ABD Ekonomisinde Neler Oluyor!
Bitcoin ve Ethereum! Hangisi Mantıklı? Aklınızı Başınızdan Alacak Olan Hangisi? mask
Bitcoin ve Ethereum! Hangisi Mantıklı? Aklınızı Başınızdan Alacak Olan Hangisi?
Müge Anlı’ya Yabancı Komşu Şoku! Canlı Yayında Çılgına Dönmüştü, Şimdi Gözler Sadece Ona Çevrildi! Açıklaması Olay Yarattı! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı’ya Yabancı Komşu Şoku! Canlı Yayında Çılgına Dönmüştü, Şimdi Gözler Sadece Ona Çevrildi! Açıklaması Olay Yarattı! Neler Oluyor?
Emeklilikte Rahat Etmek İsteyenlere Tavsiye Geldi! Bitcoin Biriktirin! mask
Emeklilikte Rahat Etmek İsteyenlere Tavsiye Geldi! Bitcoin Biriktirin!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status