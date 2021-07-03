Masterchef Yarışmasında Somer ve Mehmet Danilo’yu İstemiyor! İş Acun Ilıcalı’nın Terliğine Kadar Sıçradı! Soğuk Savaş Dönemi Bitti! “Yazıklar Olsun!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada ise skandal bir olay yaşandı! Olay Acun Ilıcalı’nın terliğine kadar sıçradı. Adeta soğuk savaş dönemini kapatan şefler, sıcak savaş dönemine girdi! Olay sonrasında ise birçok kişi “Yazıklar olsun” sözlerini dile getirdi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bir detay seyircilerin gözünden kaçmamış ve dile getirilmişti. Sosyal medyada çalkalanan olay sonrasında ise birçok kişi “Ben olsam bu savaş içerisinde bende istemem” açıklamalarında bulundular.
4 sezondur ekranlarda olan başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir seyir keyfi yaşatıyor. İlk sezonda yer alan Hazer Amani’den hemen sonra 2. Sezon için ise İtalyan şef Danilo Zanna ile anlaşma sağlanmıştı. Danilo Zanna ise hem sempatik tavırlarıyla hem de yakışıklılığıyla binlerce kişinin kalbini kazanmıştı. Masterchef’in gülen yüzü olarak bilinen Danilo Zanna ise resmen şeflere ve Acun Ilıcalı’ya savaş açtı ve işler karıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.