Masterchef Yarışmasında Somer ve Mehmet Danilo’yu İstemiyor! İş Acun Ilıcalı’nın Terliğine Kadar Sıçradı! Soğuk Savaş Dönemi Bitti! “Yazıklar Olsun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bir detay seyircilerin gözünden kaçmamış ve dile getirilmişti. Sosyal medyada çalkalanan olay sonrasında ise birçok kişi “Ben olsam bu savaş içerisinde bende istemem” açıklamalarında bulundular.

4 sezondur ekranlarda olan başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir seyir keyfi yaşatıyor. İlk sezonda yer alan Hazer Amani’den hemen sonra 2. Sezon için ise İtalyan şef Danilo Zanna ile anlaşma sağlanmıştı. Danilo Zanna ise hem sempatik tavırlarıyla hem de yakışıklılığıyla binlerce kişinin kalbini kazanmıştı. Masterchef’in gülen yüzü olarak bilinen Danilo Zanna ise resmen şeflere ve Acun Ilıcalı’ya savaş açtı ve işler karıştı. Peki, neler oluyor?



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