Survivor Yarışmacısıydı Acun Ilıcalı’ya Rakip Oldu! Eğer Tutarsa Acun Ilıcalı’ya Yol Gözükecek! Survivor’a Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki…
TV8 ekranlarının popüler yarışmalarından biri olan Survivor, her dönem ilgiyle takip edilen yarışmalardan birisi olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Bir dönem Survivor yarışmasında yer almış olan bir isim ise Survivor yarışmasına rakip olarak ekranlara gelecek. Bununla birlikte birçok kişi “Acun Ilıcalı’ya yol gözüktü” yorumlarında bulundular.
Survivor yarışması hakkında da konuşan Survivor 2.si milyonları çılgına çevirdi. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yarışma formatını enine boyuna tek tek anlattı. Survivor yarışmasına ise skandal sözler söyledi ve ikinci olduğu dönemdeki şampiyona da şok sözler söyledi!
Survivor yarışmacısı programı hakkında; “Operasyon 41, “Airsoft” oyunu üzerine kurulu bir askeri simülasyon yarışması aslında. Airsoft, oyuncak tüfek ve tabancalarla oynanan bir oyun, son zamanlarda çok da popüler. Kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış onar kişilik iki tim var. Bu timler, zorlu doğa şartlarında disiplinli bir şekilde eğitilip, farklı askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak” sözlerini dile getirdi ve Survivor’dan ayrılan yönlerine değindi. Peki, neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.