Survivor Yarışmacısıydı Acun Ilıcalı’ya Rakip Oldu! Eğer Tutarsa Acun Ilıcalı’ya Yol Gözükecek! Survivor’a Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki…

Survivor yarışması hakkında da konuşan Survivor 2.si milyonları çılgına çevirdi. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yarışma formatını enine boyuna tek tek anlattı. Survivor yarışmasına ise skandal sözler söyledi ve ikinci olduğu dönemdeki şampiyona da şok sözler söyledi!

Survivor yarışmacısı programı hakkında; “Operasyon 41, “Airsoft” oyunu üzerine kurulu bir askeri simülasyon yarışması aslında. Airsoft, oyuncak tüfek ve tabancalarla oynanan bir oyun, son zamanlarda çok da popüler. Kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış onar kişilik iki tim var. Bu timler, zorlu doğa şartlarında disiplinli bir şekilde eğitilip, farklı askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak” sözlerini dile getirdi ve Survivor’dan ayrılan yönlerine değindi. Peki, neler dedi?



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