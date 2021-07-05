- 05 Tem 2021 - 10:17 G: 05 Tem 2021 - 10:21

Piyasanın Dev Balinasından Önemli Açıklama! "Bitcoin Bu Seviyeye Geldiğinde Satacağım!"

Bitcoin dünyasına yön veren önemli bir balina hedefini açıkladı. Popüler bir kripto analisti ve balina olan Kaleo, Bitcoin belirli bir seviyeye ulaştığında Bitcoin’lerini satmayı planladığını söylüyor. Ünlü balina, önemli tahminlerde bulunuyor. İşte detaylar...

Kaleo: Bitcoin yıl sonuna kadar %520’den fazla büyüyecek


Ünlü balina Kaleo, başarılı tahminleriyle mevcut piyasa döngüsünde büyük bir takipçi kitlesine sahip oldu. Kaleo, 329.900 Twitter takipçisine, Bitcoin’in mevcut değerinden yıl sonuna kadar %520’den fazla büyüyeceğini söylüyor. Kaleo konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:


Hala 185.000-215.000 dolar bölgesinde iyi bir fitile sahip bir zirve olacağını düşünüyorum. Ama hedefim zirveyi kırmak değil.


Kaleo: BTC bu seviyenin altında düştüğünde satmaya başlayacağım!


Önde gelen kripto para birimi için mega yükseliş görünümünün ortasında Kaleo, Bitcoin fiyat hedefinin altına düştüğünde kripto paralarını satmaya başlayacağını söyledi. Kaleo konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Temel olarak, oyun planım BTC 150.000 doların üzerine çıkana kadar aşırı yükselişe geçmek. Oradan çıkmaya başlayacağım ve 150.000 doların altına düştüğünde uber düşüş eğilimine gireceğim.


Kaleo: Bitcoin teknoloji endüstrisinin son iki aydaki hızlı genişlemesini yakalayacak


Bitcoin fiyatı, 30.000 ila 40.000 dolar arasında yatay ticaret yapmaya devam ederken, duyarlılık büyük ölçüde düşüş eğiliminde olsa da kripto stratejisti BTC’nin teknoloji endüstrisi ile ilişkili olduğunu öne sürüyor. Bitcoin fiyatını NASDAQ 100 ile karşılaştırarak analist, kral kriptonun sonunda teknoloji endüstrisinin son iki aydaki hızlı genişlemesini yakalayacağını tahmin ediyor. Kaleo konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

BTC Teknolojiye Karşı. Çoğunuz bunu okuyamayacak kadar tembel olacaksınız ama okumayanlar için bazı yararlı veriler bulacağınızı düşünüyorum. İki kırmızı kutuya dikkat edin.
Bitcoin, teknolojide gördüğümüz büyümenin açığını yakalayacak ve kapatacak ve bunu yaptığında da hızla gerçekleşecek.


Kaleo: BTC çılgınlığın zirvesinde bir kez daha onu geride bırakacak…


Kaleo’nun grafiğine göre, teknoloji endüstrisi, Mart 2020’deki koronavirüs kaynaklı satıştan bu yana Bitcoin’in gelecekteki fiyat hareketinin güvenilir bir göstergesi oldu. Ayrıca lider kripto para biriminin, boğa koşusunun bir sonraki ayağında teknoloji endüstrisini önemli ölçüde geride bırakacağını tahmin ediyor. Kaleo konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

 Piyasanın kontrolden çıktığını fark ettiklerinde (aka teknoloji balonu 2.0 anlatısı)… Bitcoin teknolojiyi yakalayacak ve çılgınlığın zirvesinde bir kez daha onu geride bırakacak.
Kaleo, 2 yıl önceden Bitcoin’in fiyatının bugün nasıl hareket edeceğini doğru öngören bir analist. Lider kripto paranın, Kaleo’nun Şubat 2019’da Bitcoin için yaptığı tahminleri takip ettiğini belirtmek gerekiyor. Kriptokoin.com olarak daha önce bildirdiğimiz üzere, daha fazla BTC haberi için “Bitcoin Analizi: Bu, Günümüz Piyasasındaki En İyi Seçeneğiniz Olabilir!” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

05 Tem 2021 - 10:17 - Ekonomi

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