Dogecoin Rallisine Girecekler, Dikkat! Bu Haber Size! İşte Bilmeniz Gerekenler!
Elon Musk Tweetlerinin ardından Dogecoin rallisine girmek isteyenler aman dikkat. Dogecoin bir sonraki boğa koşusuna hazır mı? Kritik seviyeler ve Dogecoin ile ilgili teknik veriler detayları ile haberimizde. İşte detaylar...
İşte bir sonraki Dogecoin rallisi için bilinmesi gerekenler
Çoğu altcoin bir BTC toparlanmasının ardından keskin kazançlar kaydederken, Dogecoin bir durgunluğa düşmüş gibi görünüyor. Fiyatı, %3’lük hafif bir artışla bir buçuk hafta boyunca yatay hareket etti. Piyasa gözlemcileri ve Dogecoin meraklıları bir sonraki ralliyi beklerken, göstergeler önümüzdeki günlerde olumlu bir sonuca doğru ilerliyor.
Dogecoin yazım anında %1’li günlük değer artışı ile 0,2498 dolardan işlem görüyor. DOGE, piyasa değerine göre 6. En büyük kripto para. Yaklaşık 32,5 milyar dolarlık değere sahip.
DOGE’nin yatay hareketi, alıcılar ve satıcılar arasındaki denge bozulmadığı için 9 gündür devam ediyor. Günlük 20-SMA (kırmızı) bu dönemde bir direnç çizgisi olarak hareket etti ve yükseliş eğilimini reddetti. Ancak 22 Haziran’daki yükseliş ve sonrasındaki yanal hareketi yükselen bir üçgenin oluşmasına neden oldu.
0,280 dolar üzerinde duran üst trend çizgisinin üzerinde bir kapanış, muhtemelen bir sonraki DOGE rallisini tetikleyecektir. Böyle bir sonuç, fiyatların günlük 50-SMA (sarı) ile çakışan bir alan olan 0.326 $ seviyesine yükseldiğini görebilir. Ayrıca, 0,326 doların üzerinde başarılı bir artış, alıcıları uzun bir rallinin mümkün olacağı sürücü koltuğuna geri koyacaktır.
Konsolidasyon aşaması devam ederken, boğaların fiyatları 19 Mayıs’ın en düşük seviyesi olan 0.215 $’ın üzerinde tutması önemlidir, çünkü bu seviyenin altında bir kapanış, yukarı yönlü bir kırılma olasılığını ortadan kaldıracaktır.
Sonuç
Dogecoin, piyasada volatilite yükselmeden önce en az birkaç gün daha yatay hareketine devam etmesi yönünde işaretler verdi. Göstergeler, fiyatları 0,326 dolara yükseltebilecek yukarı yönlü bir kırılmanın yolunu açtı. Ancak, 0.215 doların altındaki bir hareket DOGE’nin yükseliş yapısını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğinden tüccarlar dikkatli olmalı.
05 Tem 2021 - 10:23 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.