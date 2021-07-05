Dogecoin Rallisine Girecekler, Dikkat! Bu Haber Size! İşte Bilmeniz Gerekenler!

İşte bir sonraki Dogecoin rallisi için bilinmesi gerekenler



Çoğu altcoin bir BTC toparlanmasının ardından keskin kazançlar kaydederken, Dogecoin bir durgunluğa düşmüş gibi görünüyor. Fiyatı, %3’lük hafif bir artışla bir buçuk hafta boyunca yatay hareket etti. Piyasa gözlemcileri ve Dogecoin meraklıları bir sonraki ralliyi beklerken, göstergeler önümüzdeki günlerde olumlu bir sonuca doğru ilerliyor.

Dogecoin yazım anında %1’li günlük değer artışı ile 0,2498 dolardan işlem görüyor. DOGE, piyasa değerine göre 6. En büyük kripto para. Yaklaşık 32,5 milyar dolarlık değere sahip.

DOGE’nin yatay hareketi, alıcılar ve satıcılar arasındaki denge bozulmadığı için 9 gündür devam ediyor. Günlük 20-SMA (kırmızı) bu dönemde bir direnç çizgisi olarak hareket etti ve yükseliş eğilimini reddetti. Ancak 22 Haziran’daki yükseliş ve sonrasındaki yanal hareketi yükselen bir üçgenin oluşmasına neden oldu.



0,280 dolar üzerinde duran üst trend çizgisinin üzerinde bir kapanış, muhtemelen bir sonraki DOGE rallisini tetikleyecektir. Böyle bir sonuç, fiyatların günlük 50-SMA (sarı) ile çakışan bir alan olan 0.326 $ seviyesine yükseldiğini görebilir. Ayrıca, 0,326 doların üzerinde başarılı bir artış, alıcıları uzun bir rallinin mümkün olacağı sürücü koltuğuna geri koyacaktır.

Konsolidasyon aşaması devam ederken, boğaların fiyatları 19 Mayıs’ın en düşük seviyesi olan 0.215 $’ın üzerinde tutması önemlidir, çünkü bu seviyenin altında bir kapanış, yukarı yönlü bir kırılma olasılığını ortadan kaldıracaktır.

Sonuç

Dogecoin, piyasada volatilite yükselmeden önce en az birkaç gün daha yatay hareketine devam etmesi yönünde işaretler verdi. Göstergeler, fiyatları 0,326 dolara yükseltebilecek yukarı yönlü bir kırılmanın yolunu açtı. Ancak, 0.215 doların altındaki bir hareket DOGE’nin yükseliş yapısını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğinden tüccarlar dikkatli olmalı.