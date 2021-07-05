Yasmin Erbil Babasının En Büyük Sınavı Oldu! O Sansür Ekledikçe, Yasmin Açılıyor! Şimdide Dapdar Leoparlı Bikinisiyle Yaktı Geçti...

6 Ocak 1975 Yılında yayınlanmaya başlayan Çarkıfelek yayınlandığı günden itibaren sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil’e bırakmıştı. 2003 yılında kadar devam eden yarışma Mehmet Ali Erbil’in yanlış bir kelime sarf etmesi ile yayından kaldırıldı.

En son uzun yıllar önce TV ekranlarında gördüğümüz Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz yıllarda "Capillary leak syndrome" yani Kaçış Sendromuna yakalanmıştı. Hastalığı oldukça ciddi bir şekilde ilerleyen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’i görenler ‘’Yuh artık’’ dedi.



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