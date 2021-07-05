Son Yaz Dizisinde Kıyım Başladı! O İsimde Diziden Ayrıldığını Duyurdu, Sosyal Medya Karıştı! Seyirciler Canan’ı Kaldıramamıştı, Bu Yüreklere İnecek!

Başrollerinde Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Alperen Duymaz gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizinin neredeyse her bölümünde reyting rekorları kırılıyordu. Sevilerek takip edilen başarılı dizinin sezon finali ise akılları yerle bir etmişti.

Canan’ın Son Yazı olarak akıllarda yer eden başarılı dizi, sezon finaliyle sevenlerine büyük bir ters köşe yapmıştı. Canan ve Selim düğünlerini yapmış ve mutlu bir şekilde evlerine gidiyorlardı fakat büyük bir kaza yaşayan aile, paramparça olmuştu. Peki, şimdi diziden kim ayrılacak?



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