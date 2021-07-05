Son Yaz Dizisinde Kıyım Başladı! O İsimde Diziden Ayrıldığını Duyurdu, Sosyal Medya Karıştı! Seyirciler Canan’ı Kaldıramamıştı, Bu Yüreklere İnecek!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Son Yaz dizisinde resmen kıyım başladı! O isimde diziden ayrıldığını duyurdu. Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit’in daha ayrılığı kaldırılmamışken bu ismin vedası ise yüreklere indirdi. Peki, Son Yaz dizisinde kim ayrıldı?
Başrollerinde Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Alperen Duymaz gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizinin neredeyse her bölümünde reyting rekorları kırılıyordu. Sevilerek takip edilen başarılı dizinin sezon finali ise akılları yerle bir etmişti.
Canan’ın Son Yazı olarak akıllarda yer eden başarılı dizi, sezon finaliyle sevenlerine büyük bir ters köşe yapmıştı. Canan ve Selim düğünlerini yapmış ve mutlu bir şekilde evlerine gidiyorlardı fakat büyük bir kaza yaşayan aile, paramparça olmuştu. Peki, şimdi diziden kim ayrılacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.