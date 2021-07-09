Kurbanda Ne Kadar Et Dağıtılır? Kurban Eti Dağıtımı Nasıl Yapılır, Kimlere Dağıtılır?
Yaklaşan Kurban Bayramı, ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, pek soruya cevap arıyor. Peki, kurbanda ne kadar et dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl yapılır, kimlere dağıtılır? Kurban derisi nasıl değerlendirilir? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Türkiye’nin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 20 – 23 Temmuz günleri arasında ifa ediliyor. Bunun birlikte Kurban Bayramı’na iki hafta kalması, vatandaşların pek çok soruyu merak etmesine neden oluyor. Kurban Bayramı’nda kesilen koyunun dağıtılmasının ibadetin sünneti olduğu herkesçe biliniyor. Ancak ne kadarın dağıtılması gerektiği, pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
Kurbanda Ne Kadar Et Dağıtılır?
Kurban Bayramı’nda, kurban kesecek olan Müslümanlar, “kurbanda ne kadar et dağıtılır?” sorusuna yanıt arıyor. Bununla ilgili cevap için peygamber Hz. Muhammed’in öğretilerine kulak vermek gerekiyor. Kurban etinin üç taksim olarak bölünmesi gerektiğini öğreten peygamber Hz. Muhammed, etlerin kime dağıtılması gerektiği konusunda öğretici hadis-i şeriflerde bulunuyor.
Öte yandan kurban etinin tamamının evde kalması, dinen bir sorumluluk yüklemezken, peygamber Hz. Muhammed’in sünnet sayılan davranışlarına ters olması sebebiyle bazı din adamları tarafından mekru şeklinde ifade ediliyor. Her din adamının ortak görüşü ise kurban etinin bir kısmının ihtiyaç sahibi ile paylaşmanın iyi bir Müslüman olma yönünde önemli bir adım olduğu oluyor. Ayrıca Şâfiî mezhebinde de kurban etinin az da olsa dağıtılması emrediliyor.
09 Tem 2021 - 22:49 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.