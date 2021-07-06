- 06 Tem 2021 - 12:11 G: 06 Tem 2021 - 12:17

Galatasaray Seçimini Ankara’dan Yana Kullandı! Fenerbahçe ve Beşiktaş Bu Saatten Sonra Ne Yapacağını Düşünecek! Günlerdir Bekleniyordu…

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı – kırmızılılar son olarak Keçiörengücü'nde yıldızı parlayan genç oyuncu için anlaşma sağladı. Keçiörengücü ile prensipte anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncunun işlemlerini tamamlamak için neredeyse iki haftadır uğraşıyor.

Oyuncunun menajeri dolayısıyla transferin çıkmaza girdiği söylenirken transferde mutlu sona ulaşan ekip sonunda Galatasaray oldu. Galatasaray'da Fatih Terim'in talimatları sonrasında transfer çalışmaları sürdürülürken listenin birinci sırasında yer alan oyuncu için anlaşma sağlandı.

Oyuncunun menajeri dolayısıyla transferin çıkmaza girdiği söylenirken transferde mutlu sona ulaşan ekip sonunda Galatasaray oldu. Galatasaray'da Fatih Terim'in talimatları sonrasında transfer çalışmaları sürdürülürken listenin birinci sırasında yer alan oyuncu için anlaşma sağlandı.

06 Tem 2021 - 12:11 Ankara- Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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