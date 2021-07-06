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06 Tem 2021 - 12:11

Galatasaray Seçimini Ankara’dan Yana Kullandı! Fenerbahçe ve Beşiktaş Bu Saatten Sonra Ne Yapacağını Düşünecek! Günlerdir Bekleniyordu…

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı – kırmızılılar son olarak Keçiörengücü'nde yıldızı parlayan genç oyuncu için anlaşma sağladı. Keçiörengücü ile prensipte anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncunun işlemlerini tamamlamak için neredeyse iki haftadır uğraşıyor.