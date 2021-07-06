- 06 Tem 2021 - 14:29

Müge Anlı'ya Katılıp Derdini Arayacaktı, Kendisine Dert Yarattı! Estetiksiz Halleriyle Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! "Bu Ne Hal Songül!"

Ünlü türkücü Songül Karlı için işler hiç yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı hayatını anlatmak adına Müge Anlı programına çıkmayı düşünen Songül Karlı yaptığı paylaşım ve verdiği yanlış bilgiler sonrasında kendine dert yarattı. Estetiksiz halleri sosyal medyada geniş yankı bulurken, Songül Karlı hakkında yapılan yorumlar ise geniş boyutlara ulaştı. Peki Songül Karlı isminin bu kadar konuşulmasının sebebi neydi? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

Ünlü türkücü Songül Karlı son yıllarda yaptığı yaşam programları ile birlikte geniş kitlelere ulaştı. Birçok kanalda yaptığı farklı programlar ile birlikte insanların ilgisini ve beğenisini toplayan ünlü sanatçı yaptığı demeçler sonrasında ise gündemden düşmek bilmiyor.

Instagram uygulamasını en aktif kullanan sanatçılardan birisi olan Songül Karlı, geçtiğimiz dönemde “Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım” açıklamaları ile gündeme damgasını vurdu. Ünlü olmadan önceki hayatı hakkında açıklamalarda bulunan başarılı sunucu şimdilerde ise verdiği demeçlerin bedelini ağır ödüyor.

06 Tem 2021 - 14:29 Ankara- Yaşam

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