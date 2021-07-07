Bitcoin Borsasından Önemli Bir Hamle! Kurallar Daha Sıkılaşacak! Bybit'te Neler Oluyor!

Bir Bybit sözcüsünün aktarımına göre, “Geçen yıldan beri belirli bir müşteri grubu üzerinde KYC prosedürlerimiz oldu.Yeni politika, KYC prosedürlerimizi piyasa standardı ile uyumlu hale getirme çabalarımızın bir parçası olarak prosedürleri daha sistematik bir şekilde uygulayacağız.”

Bybit kullanıcılara yönelik yeni yönergeleri yakın zamanda web sitesinden yayımladı. Makale, kullanıcıların seçim yapması gereken üç KYC doğrulama düzeyini detaylandırıyor. Birincisi, “KYC 0” herhangi bir doğrulama gerektirmez, ancak günlük para çekme işlemlerini 2 BTC ile sınırlandırır. 50 BTC’ye kadar olan paralarını çekmek isteyenler için, ulusal kimlik belgesi, tam ad, doğum tarihi ve yüz tanıma taramasının yanında fotoğraf gerektiren “KYC 1’e” geçmek zorunda kalacaklar. Son olarak, günlük 100 BTC’ye kadar para çekmek isteyen kullanıcıların da ikamet adresinin doğruluğunu sağlamaları gerekecek.





Bitcoin borsası ayrıca kurumsal para çekme gereksinimlerini de güncelledi. Şirket hesaplarında yalnızca iki düzeyde KYC bulunuyor: Bireysel hesapla aynı olan KYC 0 ve günde 100 BTC’ye kadar para çekilmesine izin veren KYC 1. KYC 1, şirket temsilcisinin kurumsal bilgileri paylaşmak ve şirketin yasal durumunu kanıtlamak için birçok belge sunmasını gerekiyor. Gereklilikler, tüm üyelerin ve yöneticilerin kaydını, ayrıca pasaportu/kimliği ve şirketin %25’inden fazlasına sahip olan nihai intifa hakkı sahibinin (UBO) ikametgah belgesini içeriyor.

İddiaya göre kötü aktörlerin finansal suçlar işlemek amacıyla bitcoin kullanmasını önlemenin bir yolu olan KYC gereksinimleri, Bitcoin alanında giderek daha fazla yayılıyor. KYC prosedürleri , pozitif olarak ilan edilen şüpheli hedeflerinin yanı sıra, Bitcoin’in esas olarak suç faaliyetleri için kullanıldığına dair yanlış varsayımlara dayanırken, kullanıcılara bir dizi saldırı vektörü ve üçüncü taraf güvenlik açıkları sunar.

Michele Korver’ın kısa süre önce Adalet Bakanlığı dergisinde paylaştığı gibi, “kripto para biriminin yaygın olarak benimsenmesi arttıkça, suçu teşvik etmek veya gizlemek için kullanılan işlemlerin yüzdesi de azaldı.”

Ayrıca müşterilerinin özel bilgilerini isteyen şirketler, verilerin bütünlüğünü korumak için gerekli teknik altyapıya sahip olmayabilir. Çoğu zaman , bu şirketler saldırıya uğrar ve veriler açığa çıkar . Bu, müşteriyi eli kolu bağlı bırakır ve müşteriler genellikle karmaşık dolandırıcılıklardan daha fazlasına kadar bir çok saldırının hedefi haline gelirler .

Özetle

Şirketler, kullanıcıları sansürlemek ve belirli hizmetlere erişmelerini engellemek için KYC ayrıntılarından yararlanabiliyor. Kullanıcılar, finansal egemenliklerinden taviz verebiliyor, Bitcoin’in başarmak için ayarlandığının tam tersini etkin bir şekilde deneyimleyebilir -ayrımcılık yapmayan, şiddet kullanmayan ve kullanmak için özel bir statü veya zenginlik seviyesi gerektirmeyen bir parasal ağ. Ve sonunda, bu daha katı gereksinimlerin somut olarak elde edebileceği tek şey, Bybit’in likiditesini ve kullanıcı tabanını azaltmak.