- 09 Tem 2021 - 22:46

Eymir Gölünde Nerede Kahvaltı Yapılır? İşte Gölbaşı Göl Manzaralı Kahvaltı Yerleri Ve Eymir Gölü Kahvaltı Fiyatları

Benzersiz bir manzara vaat eden Eymir Gölü, şehir içerisinde yapılabilecek pek çok aktiviteyi karşılıyor. Şehrin karmaşasından ufak bir kaçamak yaptıran Eymir Gölü, ısınan havalar ile birlikte yeniden popüler hale geliyor. Peki, Eymir Gölü nerede ve nasıl gidilir? Eymir Gölünde nerede kahvaltı yapılır? İşte Gölbaşı göl manzaralı kahvaltı yerleri ve Eymir Gölü kahvaltı fiyatları…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) sınırları içerisinde kalan Eymir Gölü, Ankara’nın diğer göllerine göre nispeten daha küçük bir yüz ölçümüne sahip olarak öne çekiyor. Genellikle ODTÜ kürek takımının antrenmanlarını gerçekleştirdiği bu göl, uzunca zamandır halka açık olarak da hizmet veriyor. Güzel havaları değerlendirmek isteyen başkentliler ise soluğu Eymir Gölü’nde alıyor.

Eymir Gölü Nerede ve Nasıl Gidilir?

Asıl olarak Mogan Gölü’nden beslenen Eymir Gölü, ilk ziyaretçilerine “Eymir Gölü nerede ve nasıl gidilir?” sorusunu sorduruyor. Eymir Gölü, başkent Ankara’nın Çankaya ilçesinde ve ODTÜ sınırlarının içerisinde bulunuyor. Bu bölgeye doğrudan araba ile gidilebildiği gibi Gölbaşı mevkiinden toplu taşıma araçlar ile de ulaşılabiliyor.

09 Tem 2021 - 22:46 - Yaşam

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