- 09 Tem 2021 - 22:46

Kurbanlık Küpe Sorgulama 2021! TÜRKVET Küpe Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kayıtlı kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi küpe sorgulamasını nasıl gerçekleştirebileceğini merak ediyor. Peki, küpeleme nedir? Kurbanlık küpe sorgulama nasıl yapılır? TÜRKVET küpe sorgulama nasıl yapılır? İşte, Kurbanlık Küpe Sorgulama 2021 hakkındaki tüm detaylar…

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda vatandaşların yedikleri etlerin kontrol altında tutulabilmesi için yeni bir uygulama geliştirildi. Küpeleme olarak da isimlendirilen bu uygulama, satın alınan hayvan ile ilgili tüm detayları öğrenebilmeyi olanaklı kıldı. Özellikle Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte daha da önemli hale gelen küpeleme, vatandaşlara, dinen de gerekli olan sağlıklı bir hayvanı alıp almadığını öğrenme şansı tanıdı. Kurbanlarını bu doğrultuda seçmek isteyen vatandaşlar ise küpeleme ile ilgili detayları merak etmeye başladı.

TÜRKVET Küpe Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hayvan Kayıt Sistemi de denilen TÜRKVET; 2002 yılında büyükbaş, 2010 yılında ise küçükbaş hayvanların geçmişlerini doküman haline getirmeye başladı. Hayvanlar ile ilgili detaylı bir kayıt sistemi olan TÜRKVET, “TÜRKVET küpe sorgulama nasıl yapılır?” sorusuna internet üzerinden olarak cevap verebilmek için iki ayrı portalı vatandaşların hizmetine sundu.

Kurbanlık Küpe Sorgulama Nasıl Yapılır?

Aldığı kurbanlık ile ilgili tüm detaylara ulaşmak isteyen vatandaşlar, “kurbanlık küpe sorgulama nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Kurbanlık hayvanın geçirmiş ise bir hastalığı olup olmadığını da öğrenmeye yarayan bu sistem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ sayfasından vatandaşlara sunuluyor.

09 Tem 2021 - 22:46 - Yaşam

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