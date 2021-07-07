Defne Samyeli İçin Hayat Durdu, Acı Haberi Duyurdu! Her Şeyiydi, Canından Farksızdı… Milyonlar Onunla Gözyaşı Döktü!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli için hayat resmen durdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak acısını paylaşan Samyeli, binlerce bağ sağlığı dileği aldı. Adeta canı ciğeri, her şeyi olan varlığı kaybetmenin acısıyla sarsılan Defne Samyeli, milyonların gözyaşına neden oldu.
En son Sol Yanım isimli bir dizide yer aldıktan sonra ekranlardan inzivaya çekilen başarılı yarışmacının yeni projelere baktığına dair iddialar gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla yürekleri dağladı.
En az kendisi kadar her yaptıkları olay olan kızlarının da sarsıldığı bu durum milyonları şok içerisinde bıraktı. Güzelliği ve giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu şimdi ise hayatından bir parçanın kopmasıyla gündeme geldi. Binlerce kişi tarafından destek mesajı alan başarılı oyuncu, sevenlerine şok etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.