Defne Samyeli İçin Hayat Durdu, Acı Haberi Duyurdu! Her Şeyiydi, Canından Farksızdı… Milyonlar Onunla Gözyaşı Döktü!

En son Sol Yanım isimli bir dizide yer aldıktan sonra ekranlardan inzivaya çekilen başarılı yarışmacının yeni projelere baktığına dair iddialar gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla yürekleri dağladı.

En az kendisi kadar her yaptıkları olay olan kızlarının da sarsıldığı bu durum milyonları şok içerisinde bıraktı. Güzelliği ve giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu şimdi ise hayatından bir parçanın kopmasıyla gündeme geldi. Binlerce kişi tarafından destek mesajı alan başarılı oyuncu, sevenlerine şok etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?



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