Ankara'da Kahvaltı Yapılacak Manzaralı Yerler! İşte Ankara'da Doğayla İç İçe Kahvaltı Yerleri

Ankara’nın pek çok bölgesi doğal güzellikleri ve manzaraları ile başkentlileri büyülemeye devam ediyor. Isınan havalar ile birlikte kendilerini doğaya atmak isteyen başkentliler ise, soluğu hafta sonu kahvaltılarında alıyor. Ancak Ankara’da bulunan eşsiz manzaralı bazı kahvaltı mekanları, ziyaretçilerine bir hafta sonu kahvaltısından çok daha fazlasını vaat ediyor.

Ankara’da Kahvaltı Nerede Yapılır?



Her ilçesinde birbirinden popüler mekanlar bulunduran Ankara, hafta sonu kaçamağı yapacak başkentlilere “Ankara’da kahvaltı nerede yapılır?” sorusunu sorduruyor. Elbette Ankara’da en keyifli kahvaltı doğa ve göl manzarası bulunan bölgelerde yapılabiliyor.



Ankara'da Kahvaltı Yapılacak Manzaralı Yerler!



Ankara’nın pek çok kahvaltı mekanı doğa ve göl manzarası ile ziyaretçilerini karşılıyor. Serpme kahvaltıdan açık büfeye kadar pek çok seçenek sunan bu kahvaltı mekanlarının bazıları ise hizmet kalitesi nedeniyle daha sık tercih ediliyor. Öte yandan her bütçeye uygun kahvaltı seçenekleri sunan Ankara mekanları, serpme kahvaltılarda kişi başı 25 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla müşterilerine hizmet veriyor. İşte, Ankara'da kahvaltı yapılacak manzaralı yerler:



- Cumhuriyet Halimbey Tesisleri (Kişi Başı 100 TL)



- Döngeller Konağı – Altınköy (Kişi Başı: 55 TL)



- Emirgan Sütiş – Çukurambar (Kişi Başı: 70 TL)



- Eylül Yöresel Van Kahvaltı Salonu – Çankaya (Kişi Başı: 50 TL)



- Hattena – Hatay Yöresel Köy Kahvaltısı – Çankaya (Kişi Başı: 75 TL)



- Kocatepe Kahve Evi (Kişi Başı: 34 TL)



- Otto Lounge – Çukurambar (Kişi Başı: 55 TL)



- Sayıştay Gölbaşı Sosyal Tesisleri – Gölbaşı (Kişi Başı: 25 TL)



- Seyir Kafe – Beşevler (Kişi Başı: açık büfe 45 TL – serpme kahvaltı 35 TL)



- Vesperna Restaurant – ATO (Kişi Başı: 50 TL)



