Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekilme Kararı Aldı! İsyanlarını Kimse Duymayınca; Soluğu Acun’un Yanına Kaldı! “Artık Yeter”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında iddialara göre Mehmet Şef yarışmadan çekilme kararı aldı. İsyanlarını artık kimse duymayınca soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında aldığı konuşulan şef dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevilerek takip edilen yarışmanın ilk sezonundan beri yer alan şefin neden yarışmadan çekilmek istediği ise büyük bir şokla ortaya çıktı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma 3. Sezon boyunca başarılı bir şekilde ilerlemiş ve şampiyonlarını seçmişti. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Serhat olmuş ve ekranlara veda edilmişti. Bu sezon ise asıl kadroda bulunacak olan 20 kişi için seçimler devam ediyor.
Bu sezona damgasını vuran isim Tunahan Ak olurken; adıl kadroda yer alıp almayacağı ise büyük bir merak konusu haline geldi. Ön elemelerin ardından üçlü düellolar oynanacak ve bu süreç oldukça heyecanlı geçecek fakat Mehmet Şef, sinir bozucu bir durumun içinde yer aldığı için yarışmadan çekileceği iddia edilmeye başlandı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.