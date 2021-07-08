Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekilme Kararı Aldı! İsyanlarını Kimse Duymayınca; Soluğu Acun’un Yanına Kaldı! “Artık Yeter”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma 3. Sezon boyunca başarılı bir şekilde ilerlemiş ve şampiyonlarını seçmişti. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Serhat olmuş ve ekranlara veda edilmişti. Bu sezon ise asıl kadroda bulunacak olan 20 kişi için seçimler devam ediyor.

Bu sezona damgasını vuran isim Tunahan Ak olurken; adıl kadroda yer alıp almayacağı ise büyük bir merak konusu haline geldi. Ön elemelerin ardından üçlü düellolar oynanacak ve bu süreç oldukça heyecanlı geçecek fakat Mehmet Şef, sinir bozucu bir durumun içinde yer aldığı için yarışmadan çekileceği iddia edilmeye başlandı! Peki, neler oluyor?



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