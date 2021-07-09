Günün Analizi! Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP)'da Neler Oluyor?

Kripto para piyasası, son 24 saati bir iyileşme sinyalinden yoksun olarak aşağı yönlü hareketle geçirdi. Lider kripto para Bitcoin, 32.100 dolara kadar düşse de fiyat tekrar 33.000 dolarlık fiyat bandına yükseldi. En büyük altcoin Ethereum, kritik bir destek noktası ziyaretinin ardından yukarı sıçradı ve bölgeden uzaklaştı. Ripple (XRP), ETH benzeri bir fiyat hareketi izleyerek son derece önemli destek noktasını test etti ve burada başarılı bir sekansla yükselmeyi başardı.

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman diliminde 32.000 dolara sarktı. Ancak burada bir yukarı yönlü harekete imza atan lider, 33.000 doların üzerinde tutunmayı başardı. BTC adına kritik destek seviyesi 30.000 dolar olarak kaydediliyor. Bu bölgenin kaybı düşüşü derinleştirebilir. BTC tekrar 30.000 dolar altına giden bir fiyat hareketine imza atabilir.

Öte yandan 35.500 dolarlık direnç bölgesi, yukarı yönlü ivmenin güç kazanması adına önem arz ediyor. Bu direncin kırılması BTC’yi hızlı bir iyileşme ile 40.000 dolara taşıyabilir. Günlük grafik verilerine göre BTC, ayıların kontrolünde bir piyasada işlem görüyor. RSI 43 seviyesinde seyrediyor MACD ise satış baskısının onaylandığını bölgede yer alıyor.

Ethereum (ETH)

En büyük altcoin Ethereum, 2.045 dolarlık bölgeyi test ederek önemli bir fiyat seansına imza attı. ETH, 2.050 dolara kadar gerilerken boğaların acil yardım butonu işe yaradı. Kritik destek seviyesinde yukarı sıçrayan en popüler ikinci para, 2.170 dolar seviyesine tırmandı. ETH’nin yukarı yönlü harekete ivme kazandırması adına 2.200 doları aşması gerekiyor. Burada yakalanan ivme ile gözünü 2.500 dolarlık direnç seviyesine diken boğalar, bir ralli için umutlarını artırabilir.

Günlük grafik verilerine göre RSI 46 seviyesindeyken Momentum göstergesi 0 noktasının altına sarktı. ETH, mevcut durumunda boğa görünümünü koruyor.

Ripple (XRP)

En popüler kripto paralardan biri olan XRP, ETH ile benzer fiyat hareketleri sergiledi. 0.60 dolarlık destek bölgesini test eden XRP, burada başarılı bir sekansla fiyatını yukarı çıkarmayı başardı. XRP adına artış trendinin onaylanması için 0.70 doların aşılması gerekiyor. Bir süredir 0.60 dolar ila 0.70 dolar arasında sıkışan XRP fiyatı, geçtiğimiz günlerde 0.70 dolarlık alanı test etse de reddedilmişti.

Günlük grafik verilerine göre RSI 39’da seyrediyor. Müthiş Osilatör göstergesi, kısa vadeli ayı görünümünü onaylıyor.