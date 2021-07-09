Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Sosyal Yardım Merkezleri Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kaç Yardım Merkezine Sahip ?

Belediyeye sosyal yardım için başvuruda bulunmak isteyenler online olarak işlemlerini yapabilir. Bununla birlikte merkezler de mevcut. Pandemi başından beri 4 tane merkez yer alıyor. Belediye yaptığı çalışmalar ve iyileştirmeler sonucunda bu merkezlerden 33 tane daha açarak toplamda 37 adet yapmıştır. Özellikle pandemi döneminde bir merkezde yoğun olmaması amacıyla sayılar yükseltilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hangi Yardımları Veriyor?

Ankara belediyesi vatandaşları zor durumdan kurtarmak için çalışmalara devam ediyor. Geçen seneden bu yana pek çok vatandaşa çeşitli yardımlar yapıldı. Yapılan yardımlar oldukça çeşitli. Peki belediye hangi yardımları yapıyor ? Başvuru sırasında talep edilen duruma göre yardım da değişiyor. Yakacak ihtiyacı olanlara yakacak, gıda yardımı isteyenlere gıda yardımı yapılıyor. Bununla birlikte yol parası bulamayan dar gelirli aileler için de kart temin ediliyor. Böylece vatandaşlar kendi ceplerinden para ödemeden aldıkları yardım ile toplu taşıma araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hangi Semtlerde Yardım Yapıyor ?

Ankara belediyesi yardım merkezlerinin sayısını her geçen yıl çoğaltmaya devam ediyor. Birçok ilçede hizmet eden belediye yardımları yerine ulaştırmak için çalışıyor. Çankaya belediyesi başta olmak üzere, Yenimahalle, Elmadağ, Mamak, Etimesgut gibi pek çok ilçede yardımlar ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor. Sosyal yardım talebinde bulunanlara kısa sürede dönüş sağlanıp ihtiyaçları olan yardımlar temin ediliyor. İşsiz kalan vatandaşların zor gününde yanında yer alan Ankara belediyesi bugünden sonra da yardım merkezlerinin sayısını daha da arttırmayı düşünüyor. Böylece ildeki tüm ilçelere daha kolay hizmet ediyorlar. Pandeminin etkileri azalmaya başlasa da belediye yardımlarına ara vermiyor. Aynı hızda ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışarak taleplerin hepsi karşılanıyor.