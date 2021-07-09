- 09 Tem 2021 - 15:08 G: 09 Tem 2021 - 16:36

Müge Anlı Mini Eteğiyle Akılları Başlardan Aldı! Görenler “Yakıştırmadık” Yorumlarını Arka Arkaya Yaptı! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Sezon finali yemeği düzenleyen Müge Anlı ve ekibi ise yemekte eğlenceli anlar yaşanmıştı. Bu anları ise Müge Anlı sosyal medya hesabından paylaşarak bir görüntü vermişti.

Müge Anlı’nın bu paylaşımı ise sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden oldu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı sunucu, mini eteğiyle şok etkisi yarattı. Sevilerek takip edilen Müge Anlı’nın mini etekli paylaşımı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi ise bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek “Yakıştıramadık” yorumlarında bulundular.

Sevilerek takip edilen Müge Anlı’nın paylaşımı soysal medyada büyük yankı uyandırırken; yorumlar arka arkaya geldi. Dikkatleri üzerine çeken bu paylaşım ise binlerce beğeni ve yorum aldı. Peki, Müge Anlı nasıl bir paylaşım yaptı?

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09 Tem 2021 - 15:08 Ankara- Yaşam

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