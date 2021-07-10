- 10 Tem 2021 - 13:12 G: 10 Tem 2021 - 13:17

Ankara’da CHP'nin Milletvekilleri Kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara’da Kaç Milletvekili Var? İşte CHP Ankara 27. Dönem Milletvekilleri

Milletvekili sayısı en fazla olan illerden biri Ankara’dır. Peki Ankara’da CHP milletvekilleri sayısı kaç tane? Milletvekilleri her sene aynı sayıda mı kalıyor? Milletvekilleri nasıl atanır? İşte merak edilen tüm detaylar ayrıntılarda…

Yeni dönem milletvekili listesinde sürpriz gelişmelerin olduğu söyleniyor. Herkesin merakla takip ettiği gündemin detayları neler? Mecliste hangi isimlerin yer alacağı ile ilgili çeşitli söylemler olsa da net isimler de belli oldu.  Bölge bölge isimlerin belirlendiği liste detaylı bir şekilde halka sunuldu. Yeni dönemde yeni isimlerin hizmet edeceği ve yeniliklere açık bir yönetimin olacağı da söyleniyor.

CHP Ankara Milletvekilleri Bölgeleri Neler?

Her ilde bölge bölge isimler yer alır. Bunlar 1. Ve 2. bölgeler diye devam eder. Her bölgeden kendi milletvekilleri sorumludur. Ankara milletvekilleri kendilerinin sorumluğu olduğu bölgelerle ilgili çalışmalar yürütüyor. Bununla yetinmezler. Ülke içinde de oluşan sıkıntılar içinde çalışmalarda bulunuyorlar. Milletvekillerinin kimler olacağı seçimlerden sonra net bir şekilde açıklanır. Liste yayınlandıktan sonra her bölgenin milletvekilinin ataması yapılır. Görevlendirmenin ardından işler düzene girer. Milletvekillerinin seçimleri partiler tarafından isim ile belirlenir. Ardından halk oylamasına sunulur. En son kararı veren halkın görüşüne göre o ildeki milletvekilleri belirlenir. Aday olmak isteyenler seçimlerden önce adaylığını ortaya koyar.

10 Tem 2021 - 13:12 - Siyaset

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